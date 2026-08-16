San Martín tiene todo listo para afrontar un nuevo compromiso de la Primera Nacional. Este domingo, desde las 17, el Verdinegro visitará a Racing de Córdoba en el estadio Miguel Sancho, por la fecha 25 del campeonato.

El equipo sanjuanino llega al encuentro con una necesidad concreta: ganar. Con 28 puntos en la Zona B, necesita sumar de a tres para recortar distancia con los puestos de clasificación y evitar que la pelea por ingresar a la próxima instancia se aleje.

Un partido que puede marcar el rumbo

Racing será el próximo desafío de un San Martín que afronta un tramo decisivo del torneo. Cada resultado comienza a tener un peso mayor, tanto para acercarse a los equipos que están arriba como para mantener distancia de quienes pelean en la zona baja.

Actualmente, los últimos lugares de clasificación tienen a Atlético de Rafaela y Deportivo Maipú de Mendoza con 35 puntos. El Verdinegro está a siete unidades de ese objetivo.

Al mismo tiempo, San Martín no puede descuidar la parte inferior de la tabla. Patronato suma 24 puntos, apenas cuatro menos que el conjunto sanjuanino, mientras que Güemes ocupa el último lugar con 20.

El desafío en Córdoba

Con este panorama, el partido ante Racing aparece como una oportunidad para que San Martín consiga un resultado que le permita recuperar terreno. El objetivo será hacerse fuerte como visitante y regresar a San Juan con puntos que mantengan vigente la pelea por la clasificación.

El encuentro comenzará a las 17 en el estadio Miguel Sancho, donde el Verdinegro buscará una victoria que le permita mirar hacia arriba en la Zona B.

Los 20 convocados

La nómina del Verdinegro está integrada por Sebastián Díaz Robles, Maximiliano Velazco, Facundo Nadalín, Hernán Zuliani y Mauro Osores.

También fueron convocados Manuel Cocca, Emanuel Aguilera, Federico Murillo, Julián Marchio, Dante Álvarez, Guillermo Acosta, Sebastián González, Diego Mercado, Sebastián Jaurena y Ramiro Ruímbolo.

La lista se completa con Nicolás Iachetti, Luciano Ferreyra, Franco Coronel, Genaro Rossi y Nazareno Funez.

Con estos nombres, San Martín afrontará una nueva presentación fuera de casa en la segunda categoría del fútbol argentino.