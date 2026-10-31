San Martín de San Juan protagonizó una goleada que quedará marcada en sus estadísticas. Este sábado 31 de octubre, el Verdinegro venció 5-1 a Gimnasia de Jujuy en el estadio Hilario Sánchez, por la última fecha de la fase regular de la Primera Nacional, y volvió a convertir cinco goles en un mismo partido después de más de cuatro años. La última vez que había alcanzado esa cifra fue el 3 de julio de 2022, cuando derrotó 5-0 a Sacachispas.

El equipo sanjuanino necesitaba conseguir una victoria contundente para mantener vivas sus posibilidades de ingresar al Reducido y cumplió con su objetivo. Los goles de Mauro Osores, Facundo Nadalín, Guillermo Acosta, Ramiro Rúmbolo y Nazareno Fúnez sellaron una tarde especial en Concepción, aunque la clasificación todavía dependerá de otros resultados.

Para encontrar un antecedente de cinco goles convertidos por San Martín hay que remontarse al 3 de julio de 2022, cuando el conjunto verdinegro recibió a Sacachispas por la fecha 22 de la Primera Nacional.

En aquella oportunidad, el equipo sanjuanino se impuso por 5-0 con los tantos de Ignacio Lago, Alejandro Molina, Sebastián González, Matías Giménez y Sebastián Penco. La victoria representó una de las actuaciones ofensivas más contundentes de aquella temporada.

Desde ese encuentro transcurrieron cuatro años, tres meses y 28 días hasta la goleada de este sábado ante Gimnasia de Jujuy. El resultado permitió recordar aquella tarde de 2022, aunque esta vez los cinco tantos llegaron en un partido donde San Martín se jugaba sus últimas posibilidades de continuar en la lucha por el ascenso.

El antecedente del 5-1 ante Olimpo en 2009

La goleada frente al conjunto jujeño también recordó otro resultado histórico del Verdinegro. El 22 de marzo de 2009, San Martín había vencido por idéntico marcador, 5-1, a Olimpo de Bahía Blanca, en condición de local.

Aquel encuentro correspondió a la fecha 25 de la Primera B Nacional 2008/09 y los goles del conjunto sanjuanino fueron convertidos por Walter Cuevas, en dos oportunidades, Diego Ceballos, Marcos Quiroga y Daniel Díaz.

De esta manera, el resultado conseguido ante Gimnasia de Jujuy permitió recordar una victoria por el mismo marcador registrada hace más de 17 años.

Una goleada histórica ante Gimnasia de Jujuy

El historial entre San Martín y Gimnasia de Jujuy también registra otro enfrentamiento con una importante cantidad de goles.

El 8 de noviembre de 1970, por la fecha 12 del Torneo Nacional, el conjunto sanjuanino derrotó 6-3 al equipo jujeño en el Parque de Mayo.

En aquella oportunidad, los tantos de San Martín fueron convertidos por Oscar Fornari, en dos ocasiones, Américo Muñoz, Edgar Paz, Ángel Pereyra y Vicente Vega, de penal.

Más de cinco décadas después, el Verdinegro volvió a protagonizar una tarde de gran efectividad ofensiva frente al mismo rival, aunque esta vez con una diferencia de cuatro goles.

La victoria de este sábado no solo permitió recuperar una marca goleadora que tenía como antecedente el triunfo ante Sacachispas en 2022, sino que también alimentó la ilusión de continuar en competencia.

Ahora, San Martín deberá esperar el partido de Colegiales ante San Martín de Tucumán, previsto para este domingo 1 de noviembre, para conocer si la goleada ante Gimnasia de Jujuy fue suficiente para mantener vivo el sueño de ingresar al Reducido y pelear por el ascenso a la Liga Profesional.