San Martín empata 0 a 0 ante Godoy Cruz

El estadio Feliciano Gambarte será el escenario de una nueva edición del histórico clásico cuyano entre Godoy Cruz y San Martín. El duelo, correspondiente a la fecha 14 del Torneo Clausura, tendrá lugar este domingo desde las 18:30 y se presenta como uno de los más determinantes de la temporada. Ambos equipos llegan con la obligación de sumar para escapar del descenso, lo que agrega aún más tensión al ya tradicional enfrentamiento.

San Martín arriba a Mendoza con la moral en alza tras conseguir dos triunfos consecutivos por primera vez en la temporada. Dirigidos por Leandro Romagnoli, los sanjuaninos saben que un triunfo los dejaría fuera de la temida zona roja cuando restan apenas dos fechas por disputarse. “Este partido es una final y vamos a jugarlo como tal”, habría confiado el cuerpo técnico al plantel en la previa.

Sin embargo, el Verdinegro deberá afrontar una baja sensible: no contará con Diego "Pulpito" González, quien sufrió una fuerte contractura en el último encuentro frente a Independiente. Su regreso se estima para el próximo partido ante Lanús. En su lugar ingresaría Sebastián Jaurena, figura clave en la victoria contra Godoy Cruz en el clásico disputado en el Hilario Sánchez.

Del lado tombino, el equipo de Omar Asad también llega presionado por los resultados y se apoya en su gente para dar vuelta la situación. El Tomba necesita hacerse fuerte en casa para no comprometer su futuro en la élite del fútbol argentino.

El historial entre ambos equipos muestra una paridad que refuerza la imprevisibilidad del clásico cuyano: en 51 enfrentamientos oficiales y amistosos, San Martín suma 19 victorias, mientras que Godoy Cruz ostenta 18 triunfos y 14 empates. A lo largo de la historia, la balanza ha oscilado en distintos momentos, dejando en claro que los clásicos cuyanos se juegan con el corazón en la mano y que los estados de ánimo suelen inclinar la balanza más que el rendimiento previo.

Formaciones probables

Godoy Cruz: Franco Petroli; Lucas Arce, Mateo Mendoza, Juan Escobar, Juan Morán; Guillermo Fernández, Agustín Valverde, Vicente Poggi; Facundo Altamira, Agustín Auzmendi y Santino Andino.

DT: Omar Asad.

San Martín: Matías Borgogno; Ayrton Portillo, Luciano Recalde, Tomás Lecanda, Lucas Diarte; Nicolás Watson, Diego González; Tomás Fernández, Sebastián Jaurena, Horacio Tijanovich; Ignacio Maestro Puch.

DT: Leandro Romagnoli.

Terna arbitral