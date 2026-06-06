San Martín de San Juan volverá a presentarse este sábado en Concepción, donde recibirá a Nueva Chicago desde las 16 por la fecha 17 de la Primera Nacional, en un partido clave para sus aspiraciones dentro del torneo.

El Verdinegro transita una campaña marcada por la irregularidad. Los resultados alternados lo mantienen en zona de Reducido, aunque sin margen para descuidos si pretende sostenerse en los puestos de clasificación.

En su última presentación, el conjunto sanjuanino cayó ante Temperley, en un encuentro donde no logró imponer condiciones y terminó sin sumar. Ahora, la necesidad de recuperarse aparece como una de las prioridades del equipo dirigido por Alejandro Schiapparelli.

Para este compromiso, el entrenador apostaría nuevamente por una base conocida, con una línea defensiva que se mantendría estable y posibles variantes en la mitad de la cancha para mejorar la circulación del balón. En la nómina de convocados aparece el atacante sanjuanino Luciano Riveros.

Del otro lado estará Nueva Chicago, que también llega con cambios recientes en su estructura técnica. Germán Lanaro asumió como entrenador y tendrá su primera presentación oficial en el banco del Torito.

El equipo de Mataderos comparte una realidad similar, con resultados irregulares y la necesidad de sumar puntos para escalar posiciones. Además, cuenta con un partido pendiente que puede modificar su ubicación en la tabla.

El duelo en Concepción enfrentará a dos equipos con objetivos similares en la mitad del campeonato, donde cada punto comienza a tener impacto directo en la lucha por el Reducido.