San Martín y Tristán Suárez empatan 0-0 en un duelo clave en San Juan

San Martín y Tristán Suárez empatan 0-0 en el estadio Hilario Sánchez, en Concepción, por el partido pendiente de la fecha 21 de la Zona B de la Primera Nacional. El encuentro comenzó este miércoles desde las 15 y tiene mucho en juego para ambos equipos en la recta final de la etapa clasificatoria.

Un partido con mucho en juego

El Verdinegro llegó a este compromiso después de la derrota ante Quilmes y con la necesidad de volver a sumar puntos importantes. Una victoria le permitiría escalar posiciones y afirmarse dentro de los puestos de Reducido.

El partido corresponde a una fecha que había quedado pendiente y finalmente se disputa este miércoles en el Pueblo Viejo. San Martín vuelve a ser local ante uno de los equipos que pelea en la parte alta de la Zona B.

Tristán Suárez busca la cima

Del otro lado está Tristán Suárez, que llegó a San Juan como uno de los protagonistas de la zona. El conjunto visitante tiene la posibilidad de quedar en lo más alto de la tabla si consigue sumar en Concepción.

Por eso, el encuentro aparece como uno de los destacados de la jornada de la Primera Nacional. El empate sin goles mantiene abierta la definición del partido mientras ambos equipos buscan sacar provecho de un duelo importante para sus objetivos.

El desafío para el Verdinegro

San Martín busca dejar atrás el golpe sufrido ante Quilmes y recuperar terreno en la clasificación. El objetivo pasa por sumar en esta etapa decisiva del campeonato y sostener sus aspiraciones de ingresar al Reducido.

El conjunto sanjuanino tiene por delante siete fechas más después de este compromiso para completar la etapa clasificatoria, mientras que Tristán Suárez intenta aprovechar su visita a Concepción para mantenerse en la pelea por los primeros lugares.