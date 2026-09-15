San Miguel de Tucumán quedó oficialmente establecida como la capital simbólica de la República Argentina cada 9 de julio, luego de la promulgación de la Ley 27.820 por parte del Gobierno nacional.

La medida fue formalizada este martes mediante el Decreto 1006/2026, publicado en el Boletín Oficial. De esta manera, el reconocimiento que hasta ahora dependía de un decreto presidencial quedó respaldado por una ley sancionada por el Congreso.

El primer artículo de la norma establece que San Miguel de Tucumán será considerada capital simbólica del país todos los 9 de julio de cada año.

Pero la ley también fija una obligación concreta: los actos centrales que organice el Gobierno nacional por el aniversario de la Declaración de la Independencia deberán realizarse en esa ciudad.

Una decisión que busca reivindicar la historia tucumana

La iniciativa había sido impulsada por las senadoras Beatriz Ávila y Sandra Mendoza y consiguió la aprobación del Congreso el pasado 26 de agosto.

En el Senado, el proyecto obtuvo 67 votos a favor, luego de haber sido aprobado previamente en la Cámara de Diputados, por lo que completó su recorrido parlamentario y quedó convertido en ley.

Al defender la propuesta, Ávila sostuvo que se trataba de un proyecto de reivindicación al pueblo tucumano y de reconocimiento al papel histórico del norte argentino en la formación de la Nación.

La senadora recordó además acontecimientos como la Batalla de Tucumán de 1812, comandada por el general Manuel Belgrano, el Éxodo Jujeño y la Batalla de Salta.

Otro de los argumentos para convertir el reconocimiento en ley fue evitar que quedara sujeto a la decisión de cada gobierno. Según explicó Ávila, un decreto presidencial puede ser reemplazado por otro decreto de un mandatario posterior, mientras que una ley garantiza la continuidad de la distinción.

El antecedente de este año

El protagonismo de Tucumán ya había quedado marcado durante el último 9 de julio. El presidente Javier Milei encabezó allí los actos por el 210° aniversario de la Independencia, desde la entrada de la Casa Histórica.

Durante esa jornada, el mandatario habló en cadena nacional y llamó a “hacer una renovación de los votos y ratificar nuestro compromiso con el Pacto de Mayo”.

Además, el encuentro reunió a 13 gobernadores en el denominado Jardín de la República, en medio de negociaciones políticas vinculadas con nuevos proyectos del Gobierno nacional.

Con la nueva Ley 27.820, ese protagonismo de San Miguel de Tucumán durante la celebración del Día de la Independencia quedará establecido para los próximos años.