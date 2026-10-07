El Senado de Mendoza dio media sanción al proyecto de ley que ratifica la Declaración de Impacto Ambiental (DIA) del proyecto minero Cobre San Romeleo, ubicado en el departamento de Malargüe. La iniciativa, que apunta a producir sulfato de cobre para la actividad agrícola, continuará su tratamiento en la Cámara de Diputados, según confirmó el Senado.

El proyecto se distingue por su vinculación directa con la vitivinicultura. San Romeleo producirá óxido de cobre en una primera etapa y sulfato de cobre en una segunda, un insumo utilizado como fungicida y bactericida en los viñedos mendocinos, donde integra el caldo bordelés.

Mendoza consume aproximadamente 1.000 toneladas anuales de sales de cobre, que hoy se importan. San Romeleo podría producir alrededor de 700 toneladas por año, lo que permitiría cubrir cerca del 70% de la demanda provincial.

Un proyecto de pequeña escala

La iniciativa es de pequeña escala. Según se detalló durante el debate legislativo, la operación proyecta una inversión de US$3 millones, un procesamiento de 40 toneladas de mineral por día y una vida útil cercana a 20 años, sobre reservas de 257.000 toneladas con una ley media de 1,29% de cobre.

El titular del proyecto es LABSA SA, mientras que la operación estará a cargo de Arex Mining SA . Se prevé la creación de entre 20 y 25 puestos de trabajo directos una vez que la explotación alcance su etapa productiva.

El proceso de aprobación

La DIA contó con dictámenes técnicos y sectoriales de distintos organismos, entre ellos el Departamento General de Irrigación, la Municipalidad de Malargüe, la Dirección de Áreas Naturales Protegidas y la Dirección de Biodiversidad y Ecoparque . También intervino la Comisión Evaluadora Interdisciplinaria Ambiental Minera (Ceiam), integrada por organismos provinciales, instituciones científicas y académicas, el INTA, el CONICET Mendoza y universidades.

El proceso incluyó talleres participativos y una audiencia pública realizada el 6 de diciembre de 2025 en las inmediaciones del proyecto, con alrededor de 240 participantes y 75 oradores .

Durante el debate, la senadora Jésica Laferte, presidenta de la comisión de Hidrocarburos, Minería y Energía, explicó que el rol de la Legislatura consiste en verificar que se haya cumplido el procedimiento establecido por la normativa, sin realizar una nueva evaluación técnica del emprendimiento.

Los controles ambientales

La DIA establece una serie de condiciones y controles que la empresa deberá cumplir. Entre ellos figuran la acreditación de la línea de base ambiental antes del inicio de las actividades, un protocolo para el rescate y protección de fauna, la contratación previa de un seguro de recomposición ambiental y la medición obligatoria de la huella de carbono.

También está prevista la fiscalización de la Policía Ambiental Minera y controles específicos sobre el recurso hídrico. Antes de cualquier movimiento de suelo, la empresa deberá contar con los permisos correspondientes y con el balance hídrico aprobado por el Departamento General de Irrigación.

La DIA incorpora pruebas de estanqueidad e impermeabilización para piletas y escombreras, sistemas de contención secundaria y estudios geoquímicos para descartar riesgos de lixiviación o movilidad de metales.

El contexto provincial

La media sanción de San Romeleo se produce en un escenario en el que Mendoza busca ampliar el desarrollo de proyectos mineros bajo el marco regulatorio de la Ley 7.722, que exige la ratificación legislativa de las declaraciones de impacto ambiental.

La ministra de Energía y Minería de Mendoza, Jimena Latorre, celebró la aprobación y destacó la complementariedad entre minería y agricultura. “Mendoza puede seguir diversificando su matriz productiva y, al mismo tiempo, fortalecer actividades que ya son parte de nuestra identidad productiva. Minería y agricultura pueden complementarse, agregar valor a nuestros recursos y generar nuevas oportunidades para los mendocinos”, señaló.