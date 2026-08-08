El Sanatorio Centro de Rosario confirmó este sábado 8 de agosto la muerte de Jorge Messi, de 68 años. La institución médica difundió un comunicado oficial en el que informó que el fallecimiento se produjo durante la madrugada, aunque decidió no brindar detalles sobre las circunstancias médicas.

Según precisó el sanatorio, Jorge Messi murió a las 2 de este sábado.

“Sanatorio Centro, a través de su Director Médico, cumple con el penoso deber de informar el fallecimiento del paciente Jorge Messi, de 68 años de edad, ocurrido en el día de la fecha, a las 02:00 hs.”, expresó la institución en el comunicado fechado en Rosario.

Desde el centro de salud también acompañaron a la familia tras conocerse la noticia. “Acompañamos a sus familiares y seres queridos en este difícil momento, expresándoles nuestras más sinceras condolencias”, señalaron.

No brindarán detalles médicos

El Sanatorio Centro aclaró que no dará a conocer información adicional relacionada con las circunstancias médicas que rodearon el fallecimiento.

Según explicó la institución, la decisión responde tanto a la normativa vigente sobre protección de datos de los pacientes como al respeto por la privacidad de la familia.

“En cumplimiento de la normativa vigente en materia de protección de datos de los pacientes, y por respeto a la privacidad de la familia, no se brindarán mayores detalles sobre las circunstancias médicas del fallecimiento”, concluyó el comunicado.