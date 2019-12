Sánchez Miño se perfila para reemplazar al lesionado Gastón Silva en Independiente

POR AGENCIA TÉLAM Hace 2 horas

El lateral izquierdo Juan Manuel Sánchez Miño se perfila para reemplazar al uruguayo Gastón Silva, para el compromiso que Independiente debe abordar el viernes a las 17.10 frente a Newell's Old Boys, en el estadio Libertadores de América, por el partido pendiente de la segunda fecha de la Superliga.



El defensor Silva arrastra una sobrecarga muscular en el gemelo derecho, por lo que lleva varios días trabajando diferenciado y no sería de la partida en el último encuentro antes del receso. Otro cambio podría ser táctico con la inclusión de Nicolás Domingo por Lucas Romero, en el medio campo.



El plantel "rojo" realizó en la jornada tareas de precisión y posesión de la pelota más trabajos tácticos y de pelota detenida en el predio Santo Domingo, a puertas cerradas, como también lo hará mañana a las 17.00, para luego concentrarse en el hotel Howard Johnson de la Ciudad de Buenos Aires.



En principio, por lo trascendido, la formación para recibir a Newell's sería con Martín Campaña; Fabricio Bustos, Alan Franco, Nicolás Figal y Sánchez Miño; Domingo o Lucas Romero y Pablo Pérez; Domingo Blanco, Martín Benítez y Cecilio Domínguez; Silvio Romero.



El encuentro contará con público visitante, por lo que los hinchas rosarinos ingresarán por el pasaje Diego Milito y ocuparán la cabecera Sur Alta.



Por otro lado, se supo que Independiente "le abonó al plantel los haberes de octubre y parte de noviembre", de acuerdo a lo manifestado por Héctor Maldonado, secretario general del club, en "Infierno Rojo Radio".



El dirigente sostuvo que "habrá una reunión con el técnico Fernando Berón, la semana próxima para definir su futuro, si continúa al frente del plantel profesional o regresa a su cargo de coordinador del fútbol juvenil".



El pase del arquero uruguayo Campaña al Cruz Azul, de México, no parece estar tan firme ahora, porque los "Azules" optarían por un joven guardavalla mexicano, Sebastián Jurado, de 22 años, con actualidad en los Tiburones Rojos de Veracruz, del que quedará libre.



Por último, el centrodelantero Leandro Fernández sería el primer refuerzo para Independiente para 2020, en razón que regresará del préstamo de Vélez, que vence el 31 de diciembre, ya que la institución de Liniers no está dispuesta a abonar los siete millones de dólares en que fue tasada la opción de compra de su pase.



La dirigencia velezana evalúa la posibilidad de que Fernández -que tuvo un buen rendimiento y convirtió cinco goles en 25 partidos- siga en la entidad, aunque desde Independiente ya avisaron que el jugador "no volverá a ser prestado".