Una docente de la Escuela Secundaria Comandante Cabot, ubicada en Capital, quedó bajo investigación administrativa luego de que las autoridades educativas detectaran que llevaba ocho meses sin asistir a sus clases y que, según informaron desde la institución, actualmente se habría radicado en Italia.

El Ministerio de Educación de San Juan avanzó con la apertura de un sumario administrativo contra Tamara Recabarren, quien se desempeñaba como profesora interina de Educación Física con tres horas cátedra correspondientes a 6° año, 1ª división, turno mañana.

Según consta en el expediente oficial, la docente habría acumulado inasistencias injustificadas desde agosto de 2025 hasta marzo de 2026. La situación fue comunicada por las autoridades de la escuela, que dieron aviso al Ministerio ante la falta sostenida de cumplimiento de sus funciones.

A partir de esa notificación, se inició un proceso administrativo por un presunto incumplimiento de los deberes establecidos para el personal docente en la Ley Provincial N.º 64-H.

Durante el avance de la investigación, el oficial notificador de la Oficina Centralizada de Investigaciones y Sumarios Administrativos (OCIySA) intentó localizar a la profesora en el domicilio que figuraba en su legajo personal, aunque no pudo concretar la notificación debido a que la dirección registrada no permitió ubicarla.

La situación sumó un nuevo elemento cuando desde la Escuela Secundaria Comandante Cabot informaron que la docente ya no se encontraría en la provincia y que actualmente estaría viviendo en Italia.

Ante la imposibilidad de realizar una notificación personal, el Ministerio de Educación resolvió continuar el procedimiento mediante la publicación de edictos oficiales. Por esa vía, la docente ya había sido informada los días 22 y 23 de junio sobre el inicio del sumario, establecido mediante la Resolución N.º 5548-ME-2026.

Ahora, las autoridades avanzaron con la publicación del capítulo de cargos correspondiente. De acuerdo con lo establecido por la Ley N.º 142-A, Recabarren tendrá un plazo de cinco días para presentar su descargo y ofrecer las pruebas que considere necesarias para ejercer su derecho de defensa.

Una vez finalizadas las etapas administrativas, el Ministerio de Educación deberá determinar si existieron irregularidades y, en caso de comprobarse los incumplimientos señalados, definir las sanciones correspondientes según la normativa vigente para el personal docente de San Juan.