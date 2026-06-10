Un grupo de turistas brasileños fue multado por ingresar a una zona restringida del Parque Nacional Nahuel Huapi, en la Patagonia argentina, luego de ignorar la señalización y las barreras de seguridad instaladas para impedir el acceso al área del Ventisquero Negro. La infracción fue detectada durante el último fin de semana y derivó en la confección de actas por parte de las autoridades del parque.

Según informó la Intendencia del parque, los visitantes descendieron hasta la costa de la laguna, un sector expresamente prohibido para el público debido a los riesgos geológicos que presenta. Para llegar hasta allí, atravesaron la baranda de seguridad e ignoraron los carteles que advertían sobre la prohibición de ingreso.

El episodio ocurrió en la zona de Pampa Linda, uno de los accesos al área del cerro Tronador. La identificación de los infractores fue posible gracias al trabajo conjunto entre guardaparques, prestadores turísticos y efectivos de Gendarmería Nacional, quienes utilizaron registros fotográficos y audiovisuales para individualizar a los responsables.

Las autoridades explicaron que el área del Ventisquero Negro está conformada por morenas glaciares, es decir, terrenos compuestos por materiales poco consolidados, pendientes inestables y rocas sueltas. Estas características aumentan significativamente el riesgo de derrumbes, desprendimientos de suelo y caída de piedras, lo que puede ocasionar accidentes graves.

Además del peligro para las personas, el sector posee un alto valor ambiental. Desde el parque remarcaron que se trata de un ecosistema extremadamente sensible, donde el tránsito fuera de los senderos habilitados genera impactos negativos sobre la flora, la fauna y el equilibrio natural del lugar.

Actualmente, los visitantes sólo pueden acceder al mirador especialmente acondicionado para observar el lago y el ventisquero de manera segura. El resto del sector permanece restringido por razones de conservación y seguridad.

Tras el incidente, la Administración de Parques Nacionales volvió a insistir en la necesidad de respetar la cartelería, las indicaciones del personal y los límites establecidos en las áreas protegidas. Señalaron que estas normas no sólo buscan preservar los ambientes naturales, sino también evitar situaciones que puedan poner en riesgo la integridad física de los visitantes.

El caso generó repercusión en medios turísticos y ambientales debido a que el Ventisquero Negro es uno de los atractivos más visitados de la región cordillerana. Las autoridades recordaron que el incumplimiento de las restricciones puede derivar en sanciones económicas y en acciones administrativas por violación de las normas vigentes dentro de los parques nacionales.