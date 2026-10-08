Sancor Seguros rompió el silencio y se disculpó con Lionel Messi tras la fuerte polémica que generó su publicidad durante el espectáculo de drones realizado en el estadio Monumental. Luego de recibir abucheos de los hinchas y una ola de críticas en las redes sociales, la aseguradora publicó este jueves 8 de octubre un mensaje dirigido al capitán de la Selección Argentina, en el que reconoció el malestar provocado durante su despedida.

"Llenamos el cielo de luces, y aprendimos algo: cuando está Leo, el que brilla es solo él. Los escuchamos. Gracias siempre, capitán", expresó la compañía a través de sus redes sociales, dos días después del episodio que desató el repudio de los fanáticos.

El mensaje llegó después de una fuerte controversia que comenzó el martes 6 de octubre, cuando la Selección Argentina enfrentó a Benín en el Monumental. Una vez finalizado el encuentro, se realizó un espectáculo de drones como parte de los homenajes preparados para despedir a Messi de la camiseta albiceleste.

Sin embargo, lo que prometía ser un momento emotivo terminó generando indignación entre los espectadores. Durante el show, los drones formaron en el cielo el logo de Sancor Seguros, una de las empresas patrocinadoras de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), lo que provocó una inmediata reacción de rechazo desde las tribunas.

Los silbidos y abucheos comenzaron a escucharse en distintos sectores del estadio, mientras miles de hinchas cuestionaban que una publicidad comercial ocupara un lugar central en una celebración dedicada al capitán argentino.

La polémica no terminó en el Monumental. Las imágenes del espectáculo se viralizaron rápidamente en las redes sociales, donde numerosos usuarios criticaron a la aseguradora por la decisión de promocionar su marca en medio de la despedida de Messi.

El rechazo fue tal que Sancor Seguros terminó cerrando los comentarios de sus publicaciones en Instagram, ante la cantidad de mensajes negativos que recibió después del espectáculo.

Finalmente, dos días después, la empresa decidió pronunciarse públicamente con un mensaje que fue interpretado como un pedido de disculpas a Messi y un reconocimiento de las críticas de los hinchas.

Con la frase "cuando está Leo, el que brilla es solo él", la aseguradora buscó dar por terminada una controversia que opacó parte de los homenajes de una noche especial para el fútbol argentino.