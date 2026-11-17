Sandra Pérez, una de las 10 finalistas del Premio Sanjuanino Solidario 2026, encontró en la solidaridad una manera de transformar las dificultades personales en oportunidades para ayudar a los demás. Al frente de Posibilidad para Todos, una iniciativa nacida hace 36 años en el barrio La Estación de Rawson, construyó una red de contención que combina donaciones, recreación y acompañamiento a niños, jóvenes y adultos mayores. Sin embargo, detrás de los personajes que recorren San Juan llevando alegría también hay historias atravesadas por el dolor.

La historia comenzó cuando Sandra se enteró de que iba a ser mamá. En aquel momento se sintió sola y, junto a algunas vecinas, decidió acompañar a otras mujeres que atravesaban situaciones similares. Sabía tejer y comenzó a preparar ajuares para entregar en los hospitales, donde visitaban a madres que esperaban a sus bebés o que acababan de dar a luz.

Con el tiempo, las necesidades que encontraban eran cada vez mayores. Empezaron a pedir donaciones, preparar paquetes y organizar entregas. Hasta que llegó un traje de payaso que cambió la manera de llevar adelante las iniciativas.

Una de las integrantes propuso que las donaciones se entregaran con disfraces y la cara pintada, para que los niños recibieran algo más que elementos materiales. Así nacieron los personajes de Posibilidad para Todos, que con los años se convirtieron en una de las características más reconocidas del grupo.

Pero detrás de los colores, los disfraces y las sonrisas también hay experiencias difíciles. Durante su participación en el programa Yo Te Invito, conducido por Ana Paula Zabala en HUARPE TV, Sandra explicó que algunos integrantes atravesaron situaciones personales complejas y que encontraron en los personajes una manera de ofrecer a otros el cariño que muchas veces les faltó. "Se ponen un traje y salen a dar lo mejor que tienen, que es dar amor aunque no lo hayan tenido", contó.

Una familia que la ayudó a levantarse

La solidaridad también fue un sostén para la propia Sandra. Hace seis años quedó viuda y atravesó un momento en el que pensó que ya no tenía fuerzas para continuar con todo lo que había construido.

En ese período, sus nietos tuvieron un papel fundamental. Fueron ellos quienes la alentaron a no abandonar la tarea y a encontrar nuevamente motivos para seguir adelante. "Si tu corazón está roto, no puedes ayudar más", fue la frase que le dijeron y que, según recordó, la impulsó a levantarse y continuar.

Hoy, Posibilidad para Todos es también un proyecto familiar. Sus nietos participan de distintas actividades: una de ellas ayuda a arreglar ropa y preparar los disfraces, mientras que Benjamín colabora desde el ámbito juvenil de la iglesia.

Sandra describe su casa como un lugar abierto, donde siempre hay alguien colaborando. Entre donaciones, preparativos y tareas cotidianas, construyó una familia que va más allá de los vínculos de sangre. "Mi casa es la casa de Gran Hermano de San Juan. Entran, ponen la tetera, uno se baña, el otro limpia. Siempre está llena", contó.

Un trabajo que va más allá de las donaciones

El trabajo de Posibilidad para Todos tampoco termina cuando los personajes se retiran de una actividad. Sandra está al frente de un Centro de Contención Integral en Rawson, donde acompañan a personas que atraviesan distintas situaciones de vulnerabilidad.

Allí reciben a niños con dificultades familiares y problemas psicológicos, entre otras necesidades de acompañamiento. También trabajan con personas que atraviesan situaciones de adicción, en articulación con otras instituciones y organizaciones.

A esa tarea se suma la cooperativa Medalla Milagrosa, que surgió a partir de Posibilidad para Todos y que actualmente genera oportunidades laborales para mujeres y hombres del barrio La Estación.

Una Navidad para que ningún chico se quede sin celebrar

Mientras continúa su participación en el Premio Sanjuanino Solidario, Sandra y su grupo ya organizan una de las actividades más importantes de esta época: el almuerzo navideño para los niños.

La propuesta tiene una particularidad: preparan una celebración al mediodía porque no saben si todos los chicos tendrán algo para comer durante la noche de Navidad. La jornada incluye una mesa preparada especialmente, la visita de Papá Noel y un momento para compartir.

Para concretarla, Sandra pidió colaboración principalmente con alimentos. La intención es preparar el menú con lo que puedan reunir y recibir también a quienes quieran acercarse al centro del barrio La Estación.

En cuanto al premio de $10.000.000 del Sanjuanino Solidario, el objetivo es comprar una movilidad que les permita trasladar donaciones y llevar sus personajes a lugares más alejados de la provincia. Muchas veces tuvieron que rechazar invitaciones porque no contaban con un vehículo para trasladarse.

Sin embargo, Sandra dejó en claro que el trabajo continuará independientemente del resultado de la votación. Su deseo es que Posibilidad para Todos siga creciendo y que más niños puedan recibir una visita, una donación y, sobre todo, un abrazo.