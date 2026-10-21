Sándwich cubano casero: receta fácil, jugosa y crujiente para hacer en casa

El auténtico sándwich cubano es una clásica preparación internacional con origen en las comunidades de inmigrantes radicadas en Florida, Estados Unidos. Esta famosa comida destaca por combinar texturas crujientes por fuera con un relleno jugoso y totalmente fundido por dentro, ideal para resolver una cena sencilla.

Para elaborar 2 unidades grandes se necesitan 2 panes flautas grandes, baguettes o pan francés. Se suman 200 g de cerdo asado desmenuzado, 100 g de jamón cocido en fetas finas y 150 g de queso tipo Tybo, Danbo o Suizo. La receta requiere pepinillos en vinagre en láminas, mostaza clásica o de Dijon y 2 cucharadas soperas de manteca pomada.

El proceso de elaboración inicia al cortar los panes a lo largo y untar ambas tapas interiores con abundante mostaza. En la base se dispone una capa de queso, luego el cerdo asado desmenuzado, el jamón doblado para aportar volumen y las láminas de pepinillos. Finalmente se coloca otra capa de queso antes de cerrar con la tapa superior.

Para lograr el tueste perfecto se unta la parte exterior del pan con manteca pomada y se lleva a una sartén a fuego medio-bajo. El secreto principal consiste en aplastarlo con una sartén pesada o una olla con peso para prensarlo firmemente. Se cocina de 4 a 5 minutos por lado hasta dorar el pan y fundir el queso.

Es posible armar estos sándwiches con anticipación y conservarlos listos para tostar en la heladera dentro de un recipiente hermético o envueltos en film. En caso de no contar con cerdo asado casero sobrante, se puede cocinar previamente un trozo pequeño de bondiola al horno con sal, pimienta, ajo y jugo de naranja.