Sangrado y lesiones, la dura enfermedad que sufre Denisse González

La exparticipante del reality show Gran Hermano, Denisse González, debió regresar a internación clínica debido a una severa complicación en su cuadro hematológico, interrumpiendo el periodo de recuperación que venía transitando en su hogar. La joven de 24 años se había mostrado optimista tras recibir el alta médica el pasado lunes 10, pero un control de rutina y la posterior aparición de síntomas físicos de alerta encendieron las alarmas de sus médicos de cabecera.

La propia novia de Bautista Mascia se encargó de comunicar las novedades sobre su estado clínico mediante una serie de publicaciones interactivas en su perfil oficial de Instagram. En su reporte digital inicial, la joven detalló la evolución positiva que venía experimentando hasta mediados de la semana: "Les actualizo un poquito. El lunes 10 me dieron el alta con 150.000 plaquetas y el viernes, en un control, habían subido a 200.000. Todo parecía venir bien".

Sin embargo, el panorama de la paciente se complejizó abruptamente a partir del día martes, cuando surgieron manifestaciones físicas visibles en su organismo. En su relato digital de los acontecimientos, la joven explicó: "Pero el martes me desperté con sangrado y lesiones en la boca. Justo tenía turno con mi hematóloga, me mandó a hacerme análisis y las plaquetas habían caído a 1000".

La drástica y veloz reducción en el recuento celular motivó a los profesionales de la salud a determinar su inmediato ingreso a un centro de salud. Sobre este punto, la joven corroboró la decisión terapéutica señalando que "Así que me tuvieron que internar nuevamente". De igual manera, no ocultó su angustia y desazón frente a la repentina desmejora: "Fue un golpe bastante grande porque veníamos de 200.000 y en cuatro días bajaron a 1000".

De cara a los próximos días, la paciente permanecerá bajo estricta observación médica y sujeta a nuevos protocolos para intentar estabilizar sus valores sanguíneos. Según precisó en el tramo final de su mensaje público, "Ahora llegó el momento de empezar un nuevo tratamiento y ver cómo responde mi cuerpo".