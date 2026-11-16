Diez años de historias, compromiso y trabajo por los demás. El certamen Sanjuanino Solidario llega a una nueva edición y este lunes 16 de noviembre comenzará la votación para elegir entre diez proyectos que desarrollan distintas tareas sociales en la provincia. Las iniciativas competirán por un premio de $10.000.000, que permitirá fortalecer sus actividades y ampliar la ayuda que brindan a sus comunidades.

A lo largo de una década, Sanjuanino Solidario se convirtió en un espacio para visibilizar a personas, asociaciones y organizaciones que sostienen tareas solidarias, muchas veces con recursos limitados. Detrás de cada propuesta hay historias de esfuerzo y compromiso con niños, familias vulnerables, personas con discapacidad, pacientes, animales y sectores que necesitan acompañamiento.

Los 10 proyectos que participan

La Asociación Conducción Solidaria está representada en el certamen por trabajadores y conductores mineros y del transporte urbano, entre ellos Javier López. La organización reúne a personas que colaboran con comedores, familias vulnerables y espacios comunitarios. También brinda asistencia ante emergencias habitacionales y organiza jornadas solidarias. Son los encargados de llegar donde otros no llegan. Cuenta con 57 socios activos y busca fortalecer su capacidad de respuesta. Si obtiene los $10.000.000, pretende mejorar y equipar comedores y espacios comunitarios.

La Pastoral Carcelaria, representada por Analía Giménez, acompaña desde hace 37 años a personas privadas de libertad en el Penal de Chimbas. Su tarea incluye visitas, escucha, oración y actividades de contención. También trabaja con quienes recuperan la libertad y sus familias. El objetivo es crear una fundación que promueva la reinserción laboral mediante la compra de maquinarias y herramientas para desarrollar actividades productivas, además de afrontar los trámites necesarios para obtener la personería jurídica.

En Angaco trabaja Que todos seamos uno, impulsado por Juan Ariel Aguilera. La iniciativa acompaña a familias rurales vulnerables mediante asistencia alimentaria y el funcionamiento de tres merenderos. También promueve actividades deportivas, especialmente fútbol, como una herramienta de inclusión para niños y jóvenes. Con los $10.000.000, Aguilera quiere construir baños para familias que actualmente utilizan letrinas y mejorar sus condiciones sanitarias.

Desde Alto Verde, en Calingasta, el Merendero Señor de la Misericordia, representado por Graciela Valderrama, acompaña a alrededor de 100 niños con una copa de leche semanal, entrega de ropa y campañas de asistencia. También brinda apoyo a familias con dificultades económicas y chicos con discapacidad. Su objetivo es construir un espacio propio para recibir a los niños, preparar las meriendas y ofrecer un lugar de contención para las familias de la zona.

Desde San Martín participa Marta Cuadra con Las manos de Paula, entre hilos y libros. La iniciativa reúne a mujeres voluntarias que confeccionan prendas para niños en situación de vulnerabilidad, con entregas que incluyen a Casa Cuna. Además, el espacio promueve el aprendizaje de un oficio y la autonomía económica de sus integrantes. Cuadra destinaría el premio a comprar insumos y maquinaria para incrementar la producción y llegar a más beneficiarios.

Otra propuesta es VOCES (Voluntad Organizada Contra la Exclusión Social), representada por Patricia Rossomando. La organización acompaña a personas con discapacidad y familias en situación de vulnerabilidad mediante asesoramiento, orientación para tramitar el Certificado Único de Discapacidad (CUD) y gestiones para acceder a prestaciones. En caso de ganar el premio, Rossomando busca crear una sede de atención y un banco de elementos ortopédicos.

Boxing San Juan, encabezado por Fabricio Valenzuela, utiliza el boxeo como herramienta de inclusión y contención. El espacio acompaña a unos 150 alumnos y también trabaja con personas que atraviesan situaciones de consumo problemático, depresión y ansiedad. Sus actividades incluyen entrenamientos y acciones en barrios, merenderos y establecimientos penitenciarios. Si gana, Valenzuela destinará el dinero a reparar el vehículo que utiliza para trasladar materiales y sostener las actividades en distintos puntos de la provincia.

La protección animal tiene su lugar con Patitas Sin Hogar, representada en el certamen por Eduardo Grasso. La organización se dedica al rescate y recuperación de perros y gatos abandonados. Su trabajo incluye atención veterinaria, alimentación, castraciones y búsqueda de familias responsables para las adopciones. Si obtiene el premio, busca construir un quirófano propio para realizar castraciones y brindar atención veterinaria a animales de familias que no pueden afrontar esos gastos.

La salud neonatal está representada por AReNa (Ayuda al Recién Nacido), con María Dolores Galdeano como referente entrevistada. La entidad colabora con el servicio de Neonatología del Hospital Rawson mediante la entrega de pañales especiales, ropa, ajuares y otros elementos para recién nacidos prematuros y sus familias. Si resulta elegida, buscará adquirir computadoras para avanzar en la digitalización de las historias clínicas y comprar insumos para el servicio.

Por último, el proyecto Posibilidad para todos, encabezado por Sandra Pérez, tiene 36 años de trabajo comunitario. Desde el barrio La Estación desarrolla apoyo escolar, actividades recreativas, entrega de alimentos y donaciones, además de asistencia a personas que necesitan refugio. También participó en capacitaciones y construcción de viviendas para familias vulnerables. Si obtiene el premio, Pérez busca comprar una movilidad que le permita trasladar recursos y ampliar la ayuda a otros departamentos.

Cómo votar por los proyectos

Desde este lunes 16 de noviembre, los lectores podrán participar de la elección a través de la página de DIARIO HUARPE. En el sitio estará disponible un slider con los 10 proyectos participantes, que permitirá recorrer las propuestas y seleccionar aquella que cada persona quiera apoyar.

Quienes quieran acompañar a alguna de las organizaciones participantes pueden votar por su proyecto favorito a través de la página oficial de Sanjuanino Solidario, ingresando a https://www.diariohuarpe.com/sanjuaninosolidario. Allí podrán conocer las propuestas y elegir aquella que desean apoyar. Además, quienes lean las notas individuales de cada participante también podrán acceder directamente a la plataforma de votación haciendo clic en el banner que acompaña la publicación.

Una década de compromiso solidario

A diez años de su creación, Sanjuanino Solidario vuelve a reconocer a quienes trabajan diariamente para mejorar la realidad de otras personas. Las propuestas de esta edición abarcan la asistencia alimentaria, la salud, la discapacidad, el deporte, la protección animal y la inclusión social.

El premio de $10.000.000 representa una oportunidad para que los proyectos puedan crecer y responder a más necesidades. Desde este 13 de noviembre, los lectores tendrán la posibilidad de elegir entre las diez iniciativas y acompañar con su voto el trabajo solidario que se desarrolla en San Juan.