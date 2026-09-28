Sanjuanino Solidario 2026: cómo postular a una persona por el premio de $10 millones

Ya está abierta la convocatoria para la décima edición de Sanjuanino Solidario, el certamen organizado por GRUPO HUARPE y Broker Andino que busca reconocer a personas y grupos que realizan acciones solidarias en distintos puntos de San Juan. En esta edición aniversario serán seleccionadas 10 historias y una de ellas recibirá un premio de $10.000.000 para fortalecer su tarea.

La convocatoria comenzó este 24 de septiembre y quienes conozcan una historia que merezca ser reconocida pueden postularla a través de un formulario online.

Cómo postular a un candidato

Para presentar una candidatura es necesario ingresar a la web de DIARIO HUARPE, buscar el apartado de Sanjuanino Solidario y completar el formulario de inscripción. También se puede acceder directamente al sitio habilitado para la convocatoria: grupohuarpe.com.ar/sanjuaninosolidario.

La persona que realiza la postulación deberá aportar información sobre el candidato y su tarea solidaria. Entre los datos solicitados se encuentran:

Nombre de la persona o grupo que se quiere postular.

Qué actividad solidaria realiza.

Desde cuándo desarrolla esa tarea.

A cuántas personas alcanza su iniciativa.

Por qué consideran que merece ser reconocido.

Para qué utilizaría los $10.000.000 en caso de resultar ganador.

La convocatoria no está limitada a organizaciones formalmente constituidas. No es necesario integrar una fundación ni contar con personería jurídica. El objetivo es encontrar historias de personas que sostienen en el tiempo acciones destinadas a ayudar a otros.

También pueden postular a quienes ya ayudan

Las personas que realizan una tarea solidaria también pueden participar, aunque existe una condición: deben ser postuladas por otra persona. Puede hacerlo un vecino, familiar, amigo o alguien que conozca y pueda contar el trabajo que desarrolla.

La organización busca así poner el foco en iniciativas que muchas veces se realizan de manera silenciosa y que tienen impacto en barrios y comunidades de la provincia.

Diez historias por los 10 años

La edición 2026 tendrá un formato especial por el décimo aniversario. Se seleccionarán 10 historias de solidaridad, que serán difundidas a través de los medios de Grupo Huarpe para dar a conocer a sus protagonistas y las iniciativas que llevan adelante.

La definición se realizará durante una gala prevista para fines de noviembre, con público y transmisión en vivo por HUARPE TV, además de Kick y YouTube. La elección combinará el voto de un jurado con el de los lectores de DIARIO HUARPE, mientras que el escrutinio será auditado por un escribano.

El certamen comenzó en 2017 y, a lo largo de sus ediciones, reconoció historias como la de Julia Villafañe, quien repartía comida a personas en situación de calle en la Terminal, y las de Gustavo Rodríguez, Olga Farías, Sandra Quintero, Myriam Riveros, Jorgelina Aubone, Carlota Yanzón, Maira Ochoa y Mariela Recabarren, de Guerreros por la Vida, ganadora de la edición 2025.

En su décimo aniversario, Sanjuanino Solidario vuelve a abrir la convocatoria para buscar nuevas historias. Quienes conozcan a una persona o grupo que dedica tiempo y esfuerzo a ayudar a otros ya pueden postular su historia y participar de la selección por el premio de $10.000.000.