La votación del Sanjuanino Solidario 2026 ya se puede realizar a través de la página web de DIARIO HUARPE. Para elegir a uno de los diez proyectos participantes, los lectores deben ingresar a la plataforma oficial de votación, seleccionar su iniciativa favorita. El voto se registra exclusivamente en la web: los comentarios y las reacciones en redes sociales no se contabilizan.

Para conocer las propuestas antes de elegir, los lectores también pueden ingresar a la página principal de DIARIO HUARPE. Allí hay un slider o carrusel dedicado al certamen, con las notas periodísticas y los videos de los candidatos. Cada publicación permite conocer la historia de las organizaciones, el trabajo solidario que realizan y qué proyecto desarrollarían si obtienen el reconocimiento. Desde ese espacio también se puede acceder directamente a la página de votación.

¿Cómo votar en el Sanjuanino Solidario 2026?

El procedimiento es sencillo y se puede completar desde una computadora o un teléfono celular.

1. Ingresar a la página de votación. El primer paso es acceder a la plataforma oficial del Sanjuanino Solidario 2026, donde se encuentran las diez propuestas que participan de la elección.

2. Elegir el proyecto. Una vez dentro, hay que recorrer las opciones disponibles, identificar la organización o iniciativa que se desea acompañar y seleccionar el botón «VOTÁ» correspondiente.

3. Confirmar el voto. Cuando aparece el mensaje «GRACIAS POR VOTAR», significa que el voto fue recibido correctamente.

Los comentarios en redes sociales no cuentan como votos

Un punto importante de la elección es que solamente se contabilizan los votos emitidos dentro de la página web oficial del certamen. Los comentarios en Facebook, Instagram, las reacciones, los mensajes o las publicaciones compartidas no se suman al resultado.

Por eso, quienes quieran apoyar a una organización deben completar el procedimiento en la plataforma de votación. La difusión de las historias en redes sociales permite que más personas conozcan el trabajo de los participantes, pero no reemplaza el voto online.

De esta manera, los sanjuaninos pueden conocer las diez iniciativas, informarse sobre la tarea de cada organización y elegir cuál desean acompañar en una nueva edición del Sanjuanino Solidario.