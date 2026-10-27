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Sanjuanino Solidario 2026: este miércoles 28 cierran las postulaciones
POR REDACCIÓN
En San Juan hay personas que dedican buena parte de su vida a ayudar a los demás, muchas veces sin buscar reconocimiento. Son vecinos que sostienen merenderos, acompañan a familias que atraviesan momentos difíciles o impulsan iniciativas para mejorar sus comunidades. Si conocés a alguien que realiza una tarea solidaria, todavía estás a tiempo de contar su historia: las postulaciones para el Sanjuanino Solidario 2026 permanecerán abiertas hasta este miércoles 28 de octubre inclusive.
El certamen organizado por GRUPO HUARPE y Broker Andino celebra su décima edición con una propuesta especial: reconocer 10 historias de solidaridad y entregar un premio de $10.000.000 a una de ellas para que pueda fortalecer y ampliar su tarea.
La convocatoria comenzó el 24 de septiembre y ahora ingresa en sus últimas horas. Quienes todavía no presentaron a sus candidatos podrán hacerlo también durante la jornada de mañana, miércoles 28 de octubre, último día habilitado para las inscripciones.
No hace falta que se trate de una persona conocida ni que pertenezca a una organización. Lo importante es que su trabajo solidario tenga un impacto positivo en la vida de otros.
Cómo postular a tu candidato
La inscripción se realiza a través de un formulario online disponible en la página oficial del Sanjuanino Solidario.
Para presentar una candidatura, se deben completar los datos de la persona o grupo que se desea postular y contar en qué consiste su tarea solidaria. Entre la información solicitada se encuentra desde cuándo desarrolla esa actividad, a cuántas personas beneficia, por qué merece ser reconocido y cómo utilizaría los $10 millones si resultara ganador.
La convocatoria está abierta a personas y grupos que desarrollen acciones solidarias en San Juan. No es necesario integrar una fundación, contar con personería jurídica ni pertenecer a una institución formalmente constituida.
Hay una condición importante: los protagonistas de las iniciativas deben ser postulados por otra persona. Puede hacerlo un familiar, un amigo, un vecino o alguien que conozca de cerca el trabajo que realizan.
Para participar, ingresá a grupohuarpe.com.ar/sanjuaninosolidario y completá el formulario. Hay tiempo hasta el miércoles 28 de octubre inclusive.
10 historias para celebrar 10 años de solidaridad
Desde su primera edición, en 2017, el Sanjuanino Solidario permitió visibilizar historias de personas que ya venían trabajando por sus comunidades.
Entre ellas se encuentran Julia Villafañe, recordada por llevar comida a personas en situación de calle en la Terminal de Ómnibus, y Mariela Recabarren, referente de Guerreros por la Vida, quien obtuvo el reconocimiento en 2025 por su acompañamiento a familias de niños con cáncer.
En esta edición aniversario serán seleccionadas 10 historias, que tendrán difusión a través de los medios de GRUPO HUARPE. La definición se realizará durante una gala prevista para fines de noviembre, con transmisión en vivo por HUARPE TV, Kick y YouTube.
La elección combinará el voto de los lectores de DIARIO HUARPE con el de un jurado, mientras que el escrutinio estará auditado por un escribano.
Todavía hay tiempo para reconocer a quienes ayudan
Antes de conocer a los 10 protagonistas de esta edición, queda una oportunidad para que más sanjuaninos sean parte de la convocatoria.
Quizás sea alguien de tu barrio que prepara comida para quienes más lo necesitan, una persona que acompaña a niños enfermos o un grupo de vecinos que trabaja todos los días por una causa solidaria.
El Sanjuanino Solidario busca justamente esas historias que muchas veces pasan inadvertidas, pero que hacen una diferencia en la vida de otras personas.
Este miércoles 28 de octubre será el último día para presentar candidatos. Si conocés a alguien que merece ser reconocido, todavía podés postularlo.
Su historia de solidaridad ya está en marcha. Ahora, vos podés ayudar a que toda San Juan la conozca.