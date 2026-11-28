La gala por los diez años del Sanjuanino Solidario reunió a autoridades, referentes de instituciones, empresarios y distintas personalidades de San Juan. La noche se vivió este viernes 27 de noviembre en el Museo Provincial de Bellas Artes Franklin Rawson, donde los invitados acompañaron la premiación y celebraron el trabajo de las organizaciones que impulsan proyectos sociales en la provincia.
Entre fotos, encuentros y reconocimientos, la ceremonia organizada por GRUPO HUARPE y Broker Andino convocó a representantes de distintos sectores de la comunidad sanjuanina para acompañar a los diez finalistas y conocer al ganador de esta edición: Patitas Sin Hogar, encabezada por Eduardo Grasso.
Mariela Recabarren, ganadora Sanjuanino Solidario 2025, y Gustavo Martinez Puga, director de comunicación del Poder Judicial. (Foto: DIARIO HUARPE)
Gerardo Videla y Carolina Videla de Bioasist. (Foto: DIARIO HUARPE)
Leandro Vidable de Broker Andino. (Foto: DIARIO HUARPE)
Fernando Luna y Arturo Delgado de Empresa Del Sur y Mediagua. (Foto: DIARIO HUARPE)
Belen Drobeck y Maira Ochoa, jurados. (Foto: DIARIO HUARPE)
Gregorio Sánchez y Bernando Paz. (Foto: DIARIO HUARPE)
Carlos Munisaga, intendente de Rawson.
Eliana Landa y Aldo Bonil. (Foto: DIARIO HUARPE)
Gustavo Fernández, ministro de Producción y Julián Rins de la empresa Sigma. (Foto: DIARIO HUARPE)
Adriana García Nieto, ministra de la Corte de Justicia de San Juan.
Diego Fuentes, gerente general de Diario Huarpe y Marcelo Orrego, gobernador de San Juan. (Foto: DIARIO HUARPE)
Rodolfo Ovalles, gerente de Asuntos Legales e Instucionales de Los Azules.
Diego Fuentes, gerente general de Diario Huarpe; Marcelo Orrego, gobernador de San Juan y Pablo Meglioli, CEO Broker Andino. (Foto: DIARIO HUARPE)
Maria José Orozco, sponsor Iapser Seguros.
Juan Cruz Moreno, Faustina Carmona, César Carmona y Diego Fuentes. (Foto: DIARIO HUARPE)
Sandra Barceló, Cámara Minera de San Juan y Alejandro Prados, propietario de Avícola - Autoservicio Myriam. (Foto: DIARIO HUARPE)
Marcela Robledo y Laura Clavel. (Foto: DIARIO HUARPE)
Brenda Karsten, directora de Geominlab y Enrique Brisso. (Foto: DIARIO HUARPE)
Juan Carlos Quiroga Moyano, presidente del PJ.
(Foto: DIARIO HUARPE)
(Foto: DIARIO HUARPE)
Cristian Andino, diputado nacional.