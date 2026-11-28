La solidaridad puede continuar después de la elección del Sanjuanino Solidario 2026. GRUPO HUARPE y Broker Andino convocan a empresas, comercios, instituciones y particulares a colaborar con los proyectos de los diez finalistas de esta edición.

Cada organización compartió cuáles son sus principales necesidades para sostener y ampliar el trabajo que realiza en distintos puntos de San Juan. Desde alimentos para merenderos hasta equipamiento para enseñar oficios, materiales de construcción, insumos hospitalarios y productos para animales rescatados, los pedidos reflejan las distintas realidades que atienden estos grupos.

La convocatoria busca conectar a quienes necesitan ayuda con aquellos que tienen la posibilidad de aportar. Para facilitar ese vínculo, los referentes de los proyectos dejaron sus números de teléfono, a través de los cuales se puede consultar qué elementos necesitan y coordinar la entrega de donaciones.

Cómo colaborar con los diez finalistas del Sanjuanino Solidario

1. Conducción Solidaria – Jaime

La Asociación Conducción Solidaria reúne a trabajadores del transporte y la minería que colaboran con comedores, merenderos y familias vulnerables. También brinda asistencia ante emergencias y situaciones que requieren ayuda inmediata.

Para continuar con sus actividades, el grupo necesita herramientas de trabajo, combustible y mercadería.

Cómo colaborar: quienes quieran aportar pueden comunicarse directamente con Jaime, referente de Conducción Solidaria.

Teléfono: 264 462-2559.

2. Pastoral Carcelaria – Analía Giménez

La Pastoral Carcelaria trabaja con personas privadas de la libertad y busca generar oportunidades de reinserción social a través de la enseñanza de oficios.

Entre sus necesidades se encuentran $1.000.000 para tramitar la personería jurídica, una amasadora, sobadora, horno pizzero, freezer, motoguadaña, máquina bordadora, elementos de peluquería y herramientas de carpintería.

El equipamiento permitirá ampliar las actividades de formación y brindar herramientas para el futuro laboral de quienes participan.

Cómo colaborar: se puede contactar a Analía Giménez para consultar por las donaciones y coordinar la entrega de los elementos.

Teléfono: 2644 51-2347.

3. Que todos seamos uno – Juan Ariel Aguilera

El proyecto trabaja con familias vulnerables y comunidades que necesitan asistencia. Entre sus objetivos se encuentra mejorar las condiciones de vida de hogares que no cuentan con instalaciones sanitarias adecuadas.

Para avanzar con esa tarea, necesita materiales de construcción y artículos para equipar baños.

Cómo colaborar: quienes puedan aportar materiales o equipamiento pueden comunicarse con Juan Ariel Aguilera, referente de Que todos seamos uno.

Teléfono: 2644 42-3573.

4. Merendero Señor de la Misericordia – Graciela Valderrama

El merendero funciona en el barrio Alto Verde, en Calingasta, y acompaña a cerca de 100 niños. Allí preparan meriendas y brindan contención a chicos de la zona.

Para sostener esa tarea, necesitan alimentos para las meriendas y gas envasado para cocinar.

Cómo colaborar: las personas interesadas pueden comunicarse con Graciela Valderrama para acercar alimentos o coordinar una donación de gas.

Teléfono: 2644 44-9371.

5. Las manos de Paula, entre hilos y libros – Marta Cuadra

El proyecto solidario de San Martín confecciona prendas de abrigo para niños en situación de vulnerabilidad. A través del tejido y la costura, sus integrantes elaboran ropa y acompañan a familias que necesitan ayuda.

Entre sus principales pedidos se encuentran máquinas de coser overlock de tres hilos, lanas Casmilon semigordas y finas de distintos colores, telas de polar, corderina y algodón para confeccionar prendas para bebés.

Cómo colaborar: quienes tengan máquinas, lanas o telas para donar pueden comunicarse con Marta Cuadra y consultar cómo acercar los materiales.

Teléfono: 2645 66-3042.

6. Asociación VOCES – Patricia Rossomando

La Asociación VOCES trabaja por los derechos de las personas con discapacidad y sus familias. Uno de sus objetivos es fortalecer el banco de elementos ortopédicos, que permite facilitar el acceso a recursos necesarios para la vida cotidiana.

La organización necesita pañales elastizados anatómicos y elementos para el banco ortopédico.

Cómo colaborar: se puede contactar a Patricia Rossomando, conocida como Pato, para consultar qué insumos se necesitan y coordinar la entrega.

Teléfono: 2644 47-4740.

7. Boxing San Juan – Fabricio Valenzuela

Boxing San Juan utiliza el deporte como una herramienta de inclusión y acompañamiento para personas que atraviesan situaciones de vulnerabilidad, consumo problemático o dificultades emocionales.

El proyecto necesita pintura, pinceles y enduido para mejorar la infraestructura del gimnasio, además de mancuernas de caucho y otros elementos de entrenamiento.

También solicita mercadería, utensilios de cocina, cucharones, cuchillos, tablas para picar, bandejas, cubiertos descartables, un quemador, una olla de 50 litros y una garrafa de gas.

Cómo colaborar: quienes puedan aportar materiales para el gimnasio, elementos deportivos o insumos para la cocina pueden comunicarse con Fabricio Valenzuela.

Teléfono: 2645 04-4921.

8. Patitas Sin Hogar – Eduardo Grasso

La organización trabaja en el rescate y cuidado de animales abandonados, además de promover la adopción responsable y brindar asistencia a perros y gatos.

Entre sus necesidades se encuentran pipetas antiparasitarias y alimento balanceado para perros y gatos.

Cómo colaborar: las personas interesadas en donar productos veterinarios o alimento pueden comunicarse directamente con Eduardo Grasso para coordinar la entrega.

Teléfono: 2644 69-2550.

9. AReNa (Ayuda al Recién Nacido) – María Dolores Galdeano

AReNa colabora con el Servicio de Neonatología del Hospital Rawson y acompaña a recién nacidos y familias que atraviesan situaciones de vulnerabilidad.

La organización necesita ropa para recién nacidos, pañales, leche maternizada, termómetros y otros insumos destinados a la atención de los bebés.

Cómo colaborar: quienes puedan aportar ropa, pañales, leche maternizada o elementos de uso neonatal pueden comunicarse con María Dolores Galdeano para coordinar la donación.

Teléfono: 2644 40-0902.

10. Posibilidad para Todos – Sandra Pérez

La asociación desarrolla desde hace 36 años una tarea de acompañamiento a niños y familias vulnerables. En su sede del barrio La Estación, en Rawson, sostiene actividades de contención y meriendas para los chicos.

Para continuar con ese trabajo, necesita alimentos para preparar las meriendas que se brindan diariamente.

Cómo colaborar: se puede contactar a Sandra Pérez para acercar alimentos o consultar cuáles son los productos que más necesitan.

Teléfono: 2644 03-0597.

Cómo sumarse a la convocatoria solidaria

La iniciativa de GRUPO HUARPE y Broker Andino busca que el reconocimiento a los diez finalistas también se traduzca en oportunidades concretas para sus proyectos.

Empresas, comercios, instituciones y vecinos pueden colaborar con alguno de los elementos solicitados. Para hacerlo, pueden comunicarse directamente con los referentes a través de los teléfonos publicados y coordinar la entrega según las necesidades de cada organización.

Cada aporte puede contribuir a que estos proyectos continúen acompañando a niños, familias vulnerables, personas con discapacidad, recién nacidos y animales que necesitan asistencia.

La solidaridad que llevó a estos diez protagonistas a la final del Sanjuanino Solidario 2026 puede seguir creciendo con el compromiso de toda la comunidad sanjuanina.