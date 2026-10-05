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Las nueve historias que ganaron el Sanjuanino Solidario
Antes de que hubiera un cheque, una gala o una foto de premiación, ya estaban ayudando. Julia cocinaba en su casa y llevaba comida hasta la Terminal. Gustavo regalaba horas de su profesión para atender a quienes no podían pagar una consulta. Olga y Sandra abrían las puertas para que decenas de chicos tuvieran un plato de comida. Otros acompañaban a niños con cáncer, enseñaban en barrios populares o encontraban en los caballos una manera de mejorar la vida de otras personas.
El Sanjuanino Solidario llega en 2026 a su décima edición con un premio de $10.000.000 para potenciar la causa ganadora. La convocatoria vuelve a buscar en San Juan esas historias que muchas veces comienzan lejos de las cámaras y sin esperar nada a cambio.
En ese camino hay nueve ganadores. Nueve personas y grupos que fueron reconocidos desde 2017, aunque ninguno comenzó a ser solidario el día que recibió el premio.
2017 · Julia Villafañe
Tres veces por semana, Julia Villafañe preparaba comida en su casa de Rawson y emprendía viaje hacia la Terminal de Ómnibus para compartirla con las personas que dormían allí. Llevaba todo en un carrito enganchado a su moto.
Así llegó a convertirse en la primera ganadora del Sanjuanino Solidario. Recibió $50.000 y pudo comprar un auto que le facilitó aquellos recorridos que hasta entonces hacía con mucho más esfuerzo.
Julia falleció en febrero de 2023, pero su historia siguió presente. En la gala de 2025 volvió a ser recordada con un homenaje. Para entonces habían pasado ocho años desde aquel primer premio, pero permanecía intacta la imagen de aquella mujer que cocinaba para personas que muchas veces ni siquiera conocía.
2018 · Gustavo Rodríguez
Gustavo Rodríguez encontró una forma distinta de ejercer la medicina. Neumonólogo de profesión, destinaba parte de sus viernes a atender gratuitamente en Cáritas de Caucete a personas con enfermedades respiratorias que no podían afrontar una consulta.
Fue el ganador de los $75.000 de la segunda edición. Y cuando tuvo el premio en sus manos volvió a elegir compartir: destinó parte del dinero a otras instituciones y causas solidarias de Caucete.
Aquella iniciativa no quedó en un consultorio de unos pocos meses. Con los años se transformó en el Policlínico Solidario de Cáritas, un espacio que en 2026 cumplió ocho años y al que se fueron sumando profesionales y servicios.
2019 · Olga Farías
La solidaridad de Olga Farías nació mucho antes que el merendero Los Peques. Ella misma contó que aprendió a ayudar mirando a su madre, aun cuando en su propia casa tampoco sobraba nada.
Con los años convirtió esa enseñanza en un espacio de Colonia Sarmiento, Rawson, donde decenas de chicos no solo encontraron una merienda o un almuerzo. También tuvieron apoyo escolar, talleres, juegos y un lugar donde sentirse acompañados.
Olga ganó $100.000 en 2019. El premio sirvió para seguir mejorando aquel lugar que funcionaba con muchas cosas prestadas y que ella sostenía, como tantas veces contó, “a pulmón”.
2020 · Sandra Quintero
En el barrio Oscar Raúl Gómez, en Caucete, Sandra Quintero comenzó recibiendo chicos en un espacio prestado por su suegra. Cocinaba como podía y, durante mucho tiempo, hacerlo “como podía” significó preparar los alimentos a leña.
Cuando ganó los $100.000 del Sanjuanino Solidario pudo comprar banquetas, tarimas, una hornalla y una garrafa. Objetos cotidianos que, en De Todo Corazón, significaron un cambio enorme.
Seis años después, Sandra sigue allí. El merendero continúa asistiendo a decenas de chicos de zonas rurales de Caucete y dependiendo, en buena medida, de las donaciones que llegan para mantener encendida esa cocina que nunca dejó de funcionar.
2021 · Myriam Riveros
Myriam Riveros conocía de cerca lo que atravesaban los niños con cáncer porque trabajaba como bioquímica en el Hospital Rawson. Pero decidió que su tarea no terminara en el laboratorio.
Junto a otras mujeres formó Amigas Solidarias para acompañar a los chicos internados y también a sus padres, que muchas veces debían reorganizar por completo sus vidas para permanecer al lado de sus hijos durante los tratamientos.
Ganó $150.000 y cumplió lo que había prometido: parte de ese impulso se convirtió en una máquina de coser destinada a generar herramientas de trabajo para familias de niños con cáncer.
2022 · Jorgelina Aubone
Brigadas Educativas nació en plena pandemia, cuando estudiar también se había convertido en una dificultad para muchos chicos de barrios populares. Jorgelina Aubone y un grupo de jóvenes comenzaron acercando apoyo escolar.
No tenían un gran edificio. En uno de los barrios daban clases en el patio que una vecina, Azucena Arancibia, había puesto a disposición.
Jorgelina ganó $250.000 y aquel premio terminó tomando forma de paredes y techo: pudieron construir su primera aula. Allí, los chicos pudieron seguir estudiando sin depender del frío del invierno o del calor del verano.
2023 · Carlota Yanzón
Cuando Caricias y Relinchos comenzó, apenas dos chicos becados participaban de la propuesta. Con el tiempo, la fundación encabezada por Carlota Yanzón fue creciendo hasta acompañar a decenas de personas con y sin discapacidad mediante la equinoterapia.
Carlota llevaba 16 años dedicada a esta tarea cuando ganó el Sanjuanino Solidario y recibió $500.000.
El destino del dinero mostró también cómo funciona el lugar: el premio se convirtió en fardos de pasto. Alimentar a los caballos era garantizar que las terapias pudieran continuar y que las familias que no podían afrontar su costo siguieran teniendo la posibilidad de acceder.
2024 · Maira Ochoa
Detrás de Maira Ochoa había una red de hogares que desde hacía años recibía a personas atravesadas por consumos problemáticos, violencia, abandono o situaciones de calle.
La presidenta de Fundación Esalcu y referente de Hogares Beraca ganó $1.000.000. El dinero fue destinado a una de las casas donde vivían madres junto a sus hijos y permitió refaccionar espacios que estaban muy deteriorados.
El baño y la cocina cambiaron. También mejoraron los espacios comunes. Un año después, Maira explicaba que aquel premio había significado algo más: nuevas personas conocieron el trabajo de los hogares y se acercaron a colaborar.
2025 · Mariela Recabarren
Mariela Recabarren llegó a la final representando a Guerreros por la Vida, una asociación formada por madres y padres que saben, por experiencia propia, lo que significa que un niño atraviese un tratamiento contra el cáncer.
Esa experiencia dolorosa se convirtió en una red que acompaña a más de 140 familias. Alimentos, ropa, pañales, útiles escolares y contención emocional forman parte de una ayuda que busca sostener no solo a los chicos, sino a todo su entorno.
En diciembre de 2025, Mariela ganó los $1.500.000 y se convirtió en la novena ganadora del Sanjuanino Solidario.
10 años, 10 historias, $10 millones
Ahora falta conocer quién se sumará a esos nueve nombres.
La décima edición ya abrió sus postulaciones y volverá a buscar personas o grupos que realicen una tarea solidaria sostenida en San Juan. No necesitan tener una fundación ni una organización formal: pueden ser vecinos, profesionales, docentes, merenderos o simplemente alguien que desde hace tiempo decidió hacer algo por los demás.
Para anotarse: https://grupohuarpe.com.ar/sanjuaninosolidario