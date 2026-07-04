Tras un partido para el infarto, la Selección Argentina logró imponerse a Cabo Verde por 3-2 en el alargue y selló su clasificación a los octavos de final del Mundial 2026. El encuentro, cargado de tensión hasta el último minuto, mantuvo en vilo a los hinchas en todo el país. En San Juan, el triunfo se sintió fuerte y rápidamente se trasladó a las calles. Con temperaturas bajas y pese al frío de la noche, sanjuaninos salieron a festejar la victoria de la Scaloneta.

Con banderas argentinas, camisetas y cánticos, los hinchas se concentraron en la Plaza 25 de Mayo y la avenida Libertador, donde se reunieron cientos de sanjuaninos para celebrar la clasificación del equipo dirigido por Lionel Scaloni, en una postal repetida cada vez que la Selección avanza en el certamen.

Hinchas festejaron el pase a octavos de final.

A pesar del frío, la convocatoria se mantuvo constante durante varios minutos posteriores al final del partido, con presencia de hinchas en distintos sectores del centro sanjuanino.

El triunfo argentino, conseguido en un encuentro de alta exigencia ante el conjunto africano, permitió la clasificación a la siguiente fase del Mundial y mantuvo la ilusión del bicampeonato.

Con banderas y cánticos, hinchas celebraron en el centro sanjuanino el triunfo argentino.

La celebración en San Juan se extendió entre la Plaza 25 de Mayo y la Avenida Libertador, dos de los puntos más tradicionales de encuentro en la provincia, donde los festejos continuaron tras el cierre del encuentro.