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Sanjuaninos copan la Plaza 25 para vivir la final del Mundial
POR REDACCIÓN
La ansiedad por la final del Mundial 2026 ya se siente con fuerza en el centro de San Juan. Desde varias horas antes del partido entre Argentina y España, cientos de sanjuaninos comenzaron a reunirse en la Plaza 25 de Mayo, que poco a poco se fue cubriendo de camisetas, banderas y rostros pintados de celeste y blanco.
Familias completas, grupos de amigos y numerosos niños llegaron preparados para afrontar la espera y acompañar a la Selección Argentina en un partido que puede quedar marcado en la historia. Pese al frío, muchos se instalaron en los bancos, el césped y los alrededores de la plaza con abrigos, termos y banderas.
Los más chicos se convirtieron rápidamente en protagonistas. Con camisetas de Lionel Messi, pinturas en el rostro y banderas argentinas, treparon a distintos sectores de la plaza para conseguir una mejor ubicación y sumarse a la fiesta que comenzó mucho antes del pitazo inicial.
También aparecieron los vendedores ambulantes con camisetas, banderas, gorros, vinchas y cornetas. El celeste y blanco domina el paisaje frente a la Catedral y en las calles que rodean la plaza, mientras continúa aumentando la cantidad de personas que llegan al microcentro.