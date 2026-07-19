La ansiedad por la final del Mundial 2026 ya se siente con fuerza en el centro de San Juan. Desde varias horas antes del partido entre Argentina y España, cientos de sanjuaninos comenzaron a reunirse en la Plaza 25 de Mayo, que poco a poco se fue cubriendo de camisetas, banderas y rostros pintados de celeste y blanco.

Familias completas, grupos de amigos y numerosos niños llegaron preparados para afrontar la espera y acompañar a la Selección Argentina en un partido que puede quedar marcado en la historia. Pese al frío, muchos se instalaron en los bancos, el césped y los alrededores de la plaza con abrigos, termos y banderas.

Los más chicos se convirtieron rápidamente en protagonistas. Con camisetas de Lionel Messi, pinturas en el rostro y banderas argentinas, treparon a distintos sectores de la plaza para conseguir una mejor ubicación y sumarse a la fiesta que comenzó mucho antes del pitazo inicial.

También aparecieron los vendedores ambulantes con camisetas, banderas, gorros, vinchas y cornetas. El celeste y blanco domina el paisaje frente a la Catedral y en las calles que rodean la plaza, mientras continúa aumentando la cantidad de personas que llegan al microcentro.