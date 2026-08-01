Sanjuaninos despidieron a los funcionarios durante el cortejo fúnebre

Los aplausos reemplazaron al silencio a medida que el cortejo fúnebre avanzaba por las calles de la Capital. Sanjuaninos salieron a despedir a Carlos Heredia, Rubén Castro, Jorge Carbajal y Marcelo Germán Videla, los cuatro funcionarios provinciales fallecidos en la tragedia aérea ocurrida en Valle Fértil.

Tras la misa celebrada en la Catedral San Juan Bautista, los féretros iniciaron un recorrido especialmente diseñado para rendir homenaje a quienes dedicaron su vida al servicio público. Familiares, compañeros de trabajo, autoridades y vecinos acompañaron la caravana hasta el Cementerio de la Capital.

Uno de los momentos más emotivos se vivió frente a la Central de Policía, donde efectivos formados realizaron el saludo de honor al paso de los móviles fúnebres. Muchos compañeros aplaudieron mientras los restos de Marcelo Germán Videla, subjefe de la Policía, y de los jefes de Bomberos avanzaban lentamente por el lugar donde desarrollaron gran parte de su carrera.

El recorrido continuó por la Dirección de Protección Civil. Allí, trabajadores y colaboradores despidieron a Carlos Heredia, quien se desempeñaba como director del organismo y era reconocido por su trabajo en la coordinación de emergencias y operativos en toda la provincia.

La caravana también pasó por el Cuartel Central de Bomberos, donde el homenaje estuvo marcado por la emoción de quienes compartieron años de servicio con Rubén Castro, jefe del Departamento D-9, y Jorge Carbajal, subjefe de esa división. Formados frente al edificio, los bomberos realizaron el último saludo a sus compañeros.

A lo largo del recorrido, vecinos acompañaron el paso del cortejo con aplausos, gestos de respeto y muestras de afecto hacia las víctimas. Muchos permanecieron sobre las veredas hasta que la caravana se perdió de vista rumbo al Cementerio de la Capital, donde se realizó el sepelio.

La despedida reunió a toda la comunidad sanjuanina en un homenaje que buscó reconocer la trayectoria de cuatro servidores públicos que perdieron la vida mientras participaban de una capacitación sobre incendios forestales en Valle Fértil.