La consagración de Boca Juniors en la Tabla Anual del fútbol argentino también tuvo su celebración en San Juan, donde los hinchas se convocaron en la Plaza 25 de Mayo para festejar el título. Con bombos, banderas, espuma y camisetas azul y oro, los simpatizantes coparon el espacio público del centro capitalino para cantar y alentar al Xeneize.

La convocatoria estuvo marcada por el entusiasmo de los fanáticos, que llegaron con los colores del club y se sumaron a los cánticos para celebrar la conquista. El tradicional punto de encuentro de los sanjuaninos se convirtió en escenario de una fiesta futbolera que tuvo como protagonistas a los hinchas de Boca.

Un gol agónico que valió la consagración

El festejo tuvo como punto de partida una definición cargada de emoción frente a Defensa y Justicia, en un partido que Boca logró resolver sobre el cierre. Cuando el encuentro parecía terminar igualado sin goles, Enner Valencia apareció en el minuto 51 del segundo tiempo y marcó el tanto que le dio la victoria por 1 a 0.

El gol del delantero ecuatoriano desató la locura en La Bombonera y permitió que el equipo dirigido por Boca asegurara el primer puesto de la Tabla Anual. Con ese resultado, el Xeneize alcanzó los 63 puntos y terminó por encima de Rosario Central, que también había ganado su partido, pero no logró quedarse con la cima.

La alegría xeneize también se sintió en San Juan

La conquista se trasladó rápidamente a las calles, donde los simpatizantes celebraron el nuevo logro del equipo. En la Plaza 25 de Mayo, los bombos marcaron el ritmo de los cánticos, mientras las banderas y la espuma aportaron el color característico de los festejos futboleros.

Los hinchas cantaron y alentaron al Xeneize en una concentración que reunió a distintas generaciones de simpatizantes. Así, San Juan también fue parte de la celebración por el título de la Tabla Anual, conseguido por Boca después de una victoria agónica ante Defensa y Justicia.