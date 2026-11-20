Investigadores sanjuaninos utilizan la entomología forense para estudiar los insectos presentes en cadáveres y aportar datos clave a las investigaciones judiciales, especialmente para estimar el tiempo de muerte. Fernando Aballay y Agustina Alcober hablaron con DIARIO HUARPE y explicaron cómo desarrollan esta disciplina desde la UNSJ y el Conicet.

Los insectos como testigos de una muerte

"Un entomólogo forense hace investigaciones sobre cadáveres de cerdo, que es un modelo animal que se pueden extrapolar los datos a cadáveres humanos", explicó Aballay. A partir de esos estudios, el equipo obtiene información para responder interrogantes vinculados al tiempo de muerte y las circunstancias alrededor del fallecimiento.

Entre los principales protagonistas de estas investigaciones están las moscas y los escarabajos, pertenecientes a los órdenes de los dípteros y coleópteros. "Las moscas son los primeros que llegan a los cuerpos en descomposición, depositan sus huevos y comienzan a desarrollar su ciclo de vida", detalló el investigador.

El especialista explicó que, posteriormente, las moscas modifican el cadáver y permiten el arribo de los escarabajos. En los ambientes áridos, estos últimos adquieren especial importancia porque los cuerpos se secan rápidamente y la disponibilidad de alimento resulta más amplia para ellos.

Cómo trabajan para aportar respuestas a la Justicia

Cuando aparece un cadáver con presencia de fauna cadavérica, los investigadores pueden ser convocados para intervenir en el lugar. Allí recolectan los insectos y posteriormente los estudian en el laboratorio para determinar en qué etapa de desarrollo se encuentran.

"Cuando nosotros vamos al lugar, detenemos ese reloj biológico. Entonces nosotros, en función del desarrollo de esos insectos, podemos dar el tiempo de muerte", explicó Aballay, al describir el procedimiento que permite estimar el intervalo transcurrido desde el fallecimiento.

Además, la composición de la fauna encontrada puede aportar información sobre un posible traslado del cuerpo. Esto se debe a que los insectos presentes pueden variar según se trate de ambientes urbanos, rurales o naturales.

El equipo ya realizó pericias para el Poder Judicial de San Juan y el Ministerio Público Fiscal de Mendoza, además de intervenciones en San Luis y Catamarca. Para Aballay, el objetivo es que el conocimiento generado desde la universidad pública pueda convertirse en una herramienta concreta para la sociedad.

Una investigación que busca ampliar el conocimiento

Agustina Alcober es licenciada en Biología, egresada de la UNSJ y becaria doctoral del Conicet. Su investigación aborda dos ejes de la entomología forense que todavía tienen escaso desarrollo, especialmente en ambientes áridos.

Por un lado, estudia el ciclo de vida de una especie de mosca de importancia forense que tiene distribución mundial, pero que, según explicó, no había sido estudiada para Argentina y particularmente para el hemisferio sur. Por otro, trabaja sobre la sucesión cadavérica, es decir, el orden en que los insectos llegan a los cuerpos durante el proceso de descomposición.

"Estamos estudiando ahora actualmente el ciclo de vida y es un indicador importante para estimar justamente el tiempo de muerte, que es uno de los ejes principales de la entomología forense", señaló Alcover. También explicó que realizan experimentos con cadáveres en distintas disposiciones, como enterrados, colgados y en superficie, para conocer qué especies aparecen en cada etapa.

La investigadora destacó que estos estudios permiten preparar a quienes realizan la formación doctoral para futuras pericias. "Si bien por supuesto trabajar con un cadáver humano requiere como otro tipo de preparación, todo lo que requiere la parte teórica entomológica es lo que estamos desarrollando ahora en este momento", expresó.

Ciencia al servicio de la sociedad

Aballay remarcó que en Argentina son pocos los especialistas dedicados a esta disciplina y destacó el trabajo que desarrolla el grupo sanjuanino. Además, Alcober invitó a quienes tengan interés en la temática a acercarse al laboratorio y conocer las investigaciones. "Las puertas están abiertas", afirmó la becaria, quien consideró que la divulgación es fundamental para explicar qué hacen y por qué estas investigaciones tienen importancia social.

Así, desde San Juan, el estudio de insectos que muchas veces pasan inadvertidos se transforma en una herramienta científica para aportar respuestas en investigaciones judiciales.