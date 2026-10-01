El boxeo amateur sanjuanino tendrá cuatro representantes en un nuevo desafío a nivel nacional. Ignacio Ibaceta, Lisandro Díaz, Maico Flores y Bruno Núñez viajarán a Buenos Aires para disputar el Campeonato Nacional Juvenil, que se desarrollará del 4 al 10 de octubre en la sede de la Federación Argentina de Boxeo (FAB).

La delegación estará acompañada por el entrenador Sebastián Segura y partirá desde San Juan el sábado para instalarse el domingo y comenzar la competencia desde el lunes. Será la primera experiencia en un Campeonato Argentino para el entrenador y también un desafío nuevo para los cuatro representantes.

“La expectativa es poder hacer un buen trabajo. Si podemos traer un buen resultado, mejor, y si no, va a quedar toda la experiencia que les servirá durante su carrera boxística”, declaró a DIARIO HUARPE Segura.

Cuatro categorías y una oportunidad nacional

Los sanjuaninos competirán en cuatro divisiones: Ignacio Ibaceta lo hará hasta 52 kg; Lisandro Díaz, hasta 56 kg; Maico Flores, hasta 64 kg; y Bruno Núñez, hasta 69 kg.

Según explicó Segura, la mayoría ya supera las 15 peleas y algunos alcanzan alrededor de 20 combates. Ese recorrido amateur será puesto a prueba ante rivales de distintos puntos del país, en una competencia que también les permitirá sumar experiencia fuera del circuito habitual de San Juan.

Para varios de ellos, el Nacional también aparece como un paso dentro de un objetivo mayor: continuar desarrollando su carrera amateur y, con el tiempo, intentar llegar al profesionalismo.

“Son chicos que vienen trabajando desde hace mucho. Hay muchas promesas del boxeo en San Juan que pueden llegar a lo más alto”, señaló el entrenador.

Durante las últimas semanas, la preparación combinó acondicionamiento físico, técnica, sparring y guanteos conjuntos. En los días previos al viaje, el trabajo estará orientado a pulir detalles técnicos para llegar en condiciones al debut.

Maico Flores, con 20 peleas y un sueño por delante

Entre los representantes estará Maico Flores, de 18 años, quien comenzó a entrenar boxeo alrededor de los 12 y actualmente forma parte de Boxing San Juan. Llegará al Nacional con 20 peleas amateur: 12 triunfos y ocho derrotas, además de dos títulos obtenidos durante su recorrido.

Flores remarcó que la preparación no pasó únicamente por lo físico. La parte mental y técnica también ocupó un lugar central para afrontar una competencia en la que todavía desconoce quiénes serán sus rivales.

“Estamos preparados bien físicamente, mentalmente y técnicamente. Estamos para ir a demostrar lo que venimos trabajando y dar lo mejor de nosotros”, expresó.

Su objetivo inmediato será aprovechar el Nacional para seguir creciendo y medirse con boxeadores de otras provincias. A largo plazo, no esconde su ambición de llegar al profesionalismo y alcanzar uno de sus grandes sueños: convertirse algún día en campeón del mundo.

El boxeo más allá del ring

Para Segura, detrás de cada pelea también existe un sacrificio que muchas veces implica combinar estudio, trabajo y entrenamientos. Desde su rol de entrenador, busca transmitir valores como la constancia, el esfuerzo y la disciplina.

Para Maico Flores, esa transformación ya tiene un significado personal. Cuando recordó qué le dejó el boxeo desde que comenzó siendo un niño, no eligió una victoria ni un cinturón como principal aprendizaje.

“Me ayudó a salir de la mala junta y me dio mucha disciplina”, contó.

A corto plazo, el joven asegura que quiere seguir mejorando como persona y ayudando a quienes lo rodean. Flores llegará así al Nacional con un desafío deportivo, pero también con una historia que muestra cómo el boxeo puede convertirse en una herramienta de crecimiento dentro y fuera del ring.