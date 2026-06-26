Sanjuaninos llegaron a Dallas sin entradas pero con la ilusión de ver a Argentina

La pasión argentina por la Selección ya se siente en Estados Unidos y tuvo una parada especial para la cobertura de GRUPO HUARPE. Mauricio Laciar llegó a Dallas para seguir el Mundial 2026 y, durante su primer recorrido por el aeropuerto Dallas Fort Worth, encontró a un grupo de sanjuaninos que llegó desde la provincia para acompañar al equipo de Lionel Scaloni.

El periodista recorrió desde uno de los aeropuertos más grandes del mundo y destacó la enorme presencia de argentinos que están arribando a la ciudad. “Está repleto hoy de argentinos”, contó Laciar, quien además señaló que en su propio vuelo desde Miami había una gran cantidad de compatriotas rumbo a Dallas.

Entre los pasajeros apareció Fabricio, un hincha de Santa Lucía que llevaba la camiseta argentina y que llegó junto a su hermano, su ahijado y amigos. “Estamos en vivo para Radio Amanecer de San Juan”, presentó Laciar antes de conocer la historia del grupo.

Fabricio contó que el objetivo del viaje es seguir a la Selección durante todo el Mundial, aunque todavía no tenían entradas para el partido. “Queremos conseguir entrada. Porque llegamos sin entradas”, explicó, aunque remarcó que la experiencia también se vive afuera del estadio, con el clima y el encuentro entre argentinos.

El grupo también estaba integrado por sanjuaninos de Rivadavia. Durante la charla, Laciar conoció que algunos viajaban por primera vez a Estados Unidos y que habían realizado un largo recorrido hasta llegar a Dallas. “Es la primera vez que venimos por acá”, contaron sobre la experiencia.

Los hinchas llegaron tras un itinerario similar al de muchos argentinos que eligieron viajar desde Mendoza, con escalas en Perú y Miami antes de arribar a Texas. La travesía incluyó horas de vuelo, esperas y la expectativa de poder acompañar a la Selección en el torneo.

La camiseta argentina como pasaporte mundialista

Desde Dallas, Laciar relató que la ciudad empieza a llenarse de camisetas argentinas y de historias de hinchas que llegaron desde distintos lugares. Además de los sanjuaninos, el periodista se encontró con simpatizantes de otros países que también llegaron para vivir el Mundial.

El enviado de Grupo Huarpe también contó detalles de la vida en Estados Unidos, desde el calor de Dallas hasta los costos del viaje y las dificultades que enfrentan algunos argentinos para conseguir entradas.

Con el inicio de esta cobertura, Grupo Huarpe acompaña desde Estados Unidos el recorrido de la Selección Argentina y las historias de los hinchas que transformaron el Mundial en una experiencia que comenzó mucho antes de entrar a la cancha.