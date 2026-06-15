El primer banderazo argentino en Kansas tuvo presencia sanjuanina. Juan Pablo y Mica llegaron hasta la ciudad estadounidense para acompañar a la Selección y fueron entrevistados por Ana Paula Zabala, periodista de GRUPO HUARPE que se encuentra cubriendo el Mundial. La pareja emprendió una travesía por distintas ciudades de Estados Unidos a bordo de un motorhome de Yafar Joven con el objetivo de seguir cada paso del equipo argentino.

Durante la charla, los viajeros contaron cómo fue el recorrido hasta llegar a Kansas. “Llegamos desde San Juan, fuimos a Miami y de ahí agarramos el motorhome. Llegamos hasta acá, la verdad que ha sido una experiencia increíble. Después del tema del viento también y todo, la verdad que es increíble y ahora estar acá es un sueño para los dos”, relató Mica.

La experiencia recién comienza. Según explicaron, el plan contempla continuar el recorrido por otras ciudades para acompañar a la Selección durante toda su participación. “Estamos acá, vamos a recorrer, pasamos a Dallas y de ahí vamos a Miami, todo en motorhome”, señalaron. Ante la consulta sobre si seguirán a la Scaloneta durante el torneo, respondieron sin dudar: “Seguimos a la Scaloneta”.

Juan Pablo reconoció que organizar un viaje de estas características requiere una logística especial y recordó uno de los momentos más difíciles que atravesaron en la ruta. “La verdad que sí, es una locura. Ayer incluso nos agarró el viento huracanado, ese tornado, veníamos en camino. La contamos, así que divino”, expresó.

El motorhome de Yafar Joven.

También aprovechó para agradecer a quienes colaboraron para que el proyecto pudiera concretarse. “Déjame agradecerle a Ismael Jaffar, la verdad que es increíble. Gracias a Yamil, gracias a toda la gente de Ismael Jaffar. Sin ellos es imposible, así que agradecido”, manifestó.

Con la emoción intacta, Juan Pablo aseguró que la intención es acompañar al seleccionado argentino durante todo el tiempo que permanezca en competencia. “Poder estar desde el primer día hasta que esté la Selección para nosotros es un orgullo”, afirmó. Y al ser consultado sobre si llegarán hasta la final, respondió: “Hasta el último día que esté la Selección acá, vamos a tratar de estar”. Antes de despedirse, ambos dejaron un mensaje que resumió el sentimiento del viaje: “¡Aguante San Juan!”.