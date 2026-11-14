San Juan caminó por la diabetes y alertaron por casos en adolescentes

La caminata “Activá por la Diabetes” reunió este sábado 14 de noviembre a sanjuaninos en el sector oeste del Parque de Mayo, en el marco del Día Mundial de la Diabetes. Entre controles gratuitos y actividades de concientización, una médica que participó de la jornada advirtió que la diabetes tipo 2 continúa en aumento y que ya se detecta en adolescentes e incluso en niños.

La actividad comenzó a las 8.30, con la caminata prevista para las 9, en la esquina de Urquiza y 25 de Mayo. Fue impulsada por el Programa Sanjuanino de Diabetes (Prosadia), con la Municipalidad de Capital y el Ministerio de Familia y Desarrollo Humano. La convocatoria fue libre, gratuita y sin inscripción previa.

“Hoy conmemoramos el Día Mundial de la Diabetes y la idea es la concientización de toda la población”, explicó a DIARIO HUARPE una de las médicas presentes.

La profesional señaló que la jornada buscó tanto promover los controles entre quienes viven con la enfermedad como informar sobre los factores de riesgo a quienes aún no recibieron un diagnóstico.

La diabetes tipo 2 también afecta a los más jóvenes

La especialista explicó que la diabetes tipo 2 aumenta en San Juan y a escala mundial, asociada especialmente con sobrepeso, obesidad y sedentarismo. Señaló que, aunque antes se observaba principalmente en adultos, ahora también aparece en adolescentes y niños, mientras que la diabetes tipo 1 tiene una evolución diferente y no está asociada a la obesidad.

También alertó que muchas personas pueden tener diabetes sin saberlo, ya que no siempre presenta síntomas evidentes. Recomendó consultar a un médico para realizarse un análisis de glucemia si existen antecedentes familiares, sobrepeso o sedentarismo, y también a partir de los 40 años, aun sin esos factores.

Controles gratuitos y testimonios en el Parque de Mayo

Durante la mañana funcionaron puestos con controles de enfermería, testeos, vacunación provincial y propuestas de kinesiología con juegos educativos. También hubo orientación nutricional e información sobre insumos destinados a pacientes con diabetes, mientras los profesionales tenían previsto permanecer hasta cerca de las 12.

Mabel, una de las asistentes que convive con diabetes, contó por qué quiso participar:

“Me gustan las caminatas. Aparte me hace bien. Y es una forma de reflexionar también, que los demás vean, aprendan”.

Otro participante, de 74 años, destacó los beneficios de caminar y pidió que el municipio organice estas actividades con mayor frecuencia. Además, valoró la posibilidad de recibir asesoramiento nutricional, controles médicos y vacunación en un mismo espacio.

Por su parte, otro de los presentes consideró que todavía falta información sobre la enfermedad y destacó que estas iniciativas permiten acercar la prevención a toda la comunidad. Incluso señaló que quienes simplemente pasan por el parque pueden conocer los riesgos y llevarse información útil para cuidar su salud.

En paralelo, también se programó en la Unión Vecinal Barrio del Carmen un bingo con desayuno saludable, como parte de las actividades provinciales por el Día Mundial de la Diabetes.