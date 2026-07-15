Sanjuaninos se convocaron en el microcentro para alentar a la Selección

La pasión por la Selección Argentina volvió a adueñarse de las calles de San Juan. En la previa de la semifinal del Mundial 2026 frente a Inglaterra, decenas de hinchas se convocaron en la tradicional esquina de Mitre y General Acha, en Capital, para vivir juntos uno de los partidos más importantes de la Copa del Mundo en la pantalla gigante que se encuentra en el lugar.

Desde temprano, el lugar comenzó a poblarse de familias, grupos de amigos y fanáticos que llegaron con camisetas de la Albiceleste, banderas, gorros y otros elementos con los colores nacionales. El punto de encuentro se convirtió rápidamente en una verdadera fiesta futbolera, con cánticos, aplausos y la ilusión de volver a ver a la Scaloneta en una final mundialista.

La semifinal ante Inglaterra paralizó a San Juan. Mientras muchos eligieron seguir el partido desde bares o sus hogares, otros decidieron vivir la previa en comunidad, transformando el centro capitalino en un escenario de aliento permanente.

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