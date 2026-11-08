Sanjuaninos se reunieron en la Catedral para recibir al papa León XIV

La plaza 25 de Mayo fue escenario de una celebración particular este domingo 8 de noviembre. Sanjuaninos de distintas edades se acercaron de manera autoconvocada a la Catedral para acompañar la llegada del papa León XIV a la Argentina, en una jornada que tuvo a la fe y la emoción como protagonistas.

Desde temprano, los fieles se congregaron frente al principal templo católico de la provincia. Algunos llegaron para compartir el momento en comunidad, mientras que otros siguieron las imágenes de la llegada del Santo Padre a través de sus teléfonos celulares. Las pantallas permitieron observar el desembarco de León XIV en territorio argentino y compartir en tiempo real un acontecimiento esperado por la comunidad católica.

Uno de los momentos centrales se vivió cuando las campanas de la Catedral comenzaron a sonar para anunciar la llegada del Pontífice. El repique se convirtió en una expresión de bienvenida y acompañó la emoción de quienes estaban reunidos en la plaza.

Fieles siguieron la llegada por sus celulares. FOTO: Martín Britos//DIARIO HUARPE

En ese contexto, el padre Martín Nacusi dirigió unas palabras a los presentes y acompañó el encuentro de los fieles, que encontraron en la convocatoria espontánea una oportunidad para expresar su alegría y renovar su vínculo con la Iglesia.

La reunión reunió a personas de distintas generaciones. Familias, adultos mayores, jóvenes y niños compartieron el mismo espacio, unidos por la expectativa de recibir nuevamente a un Papa en la Argentina.