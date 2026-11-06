La fe, el esfuerzo y la ilusión de encontrarse con el papa León XIV movilizaron a un grupo de jóvenes de Santa Lucía que, durante las últimas semanas, cambiaron parte de su tiempo libre por ventas de pizzas, empanadas y sorteos para reunir el dinero necesario y viajar a Córdoba. Se trata de ocho integrantes de la Acción Católica de la Parroquia San Juan María Vianney y Santuario de la Medalla Milagrosa, quienes se preparan para vivir un acontecimiento que consideran único. Con el acompañamiento de sus familias y de la comunidad religiosa, lograron avanzar hacia un sueño que no solo implica estar cerca del Santo Padre, sino también compartir una experiencia de fe junto a miles de personas.

"Creo que estamos ansiosos más que nada por vivirlo, por estar ahí, por sentir esta fe, esta unión de la Iglesia viva de miles de personas que van a viajar y que van a estar ahí", expresó a DIARIO HUARPE Luján Salas, integrante y coordinadora del grupo juvenil de Acción Católica.

Luján Salas, integrante y coordinadora del grupo juvenil de Acción Católica.

Con una mezcla de felicidad y expectativa, aseguró que la llegada del Sumo Pontífice a la Argentina representa una oportunidad muy especial para los jóvenes. "Creo que hay mucha emoción, mucha felicidad", agregó, al describir las sensaciones que atraviesan al grupo a pocos días del esperado encuentro.

La comunidad parroquial acompañó la ilusión de los jóvenes.

Pizzas, empanadas y sorteos para llegar a Córdoba

Detrás de cada pasaje hubo semanas de organización y pequeños esfuerzos cotidianos. Para afrontar el traslado, los jóvenes vendieron prepizzas a la salida de las misas de los fines de semana, cuando más personas se acercan a la parroquia. También ofrecieron empanadas congeladas por encargo y apelaron a sorteos familiares para sumar fondos.

"Las vendimos después de misa, de algunas misas de los fines de semana, que es donde hay más concurrencia de gente. Y ahí vendíamos prepizzas y las empanadas las vendíamos por encargo", recordó Salas. Aclaró que lo recaudado por cada participante se destinó a cubrir su propio viaje, por lo que todos buscaron distintas maneras de colaborar.

La comunidad religiosa participa de distintas actividades en Santa Lucía.

El acompañamiento de la comunidad fue clave: cada compra representó una ayuda concreta para acercar a los chicos a Córdoba. La respuesta de los fieles, contó Luján, creció cuando supieron para qué estaban reuniendo el dinero. "La gente nos ha ayudado porque decíamos que era para la visita del Papa. Entonces eso nos ayudó mucho", destacó la joven.

Según detalló, el pasaje costaba entre $130.000 y $150.000, dependiendo de si el servicio era semicama o cama. "Varios chicos hicieron sorteos. Por ejemplo, yo organicé uno con mi familia para reunir el dinero que me faltaba", contó Salas, al destacar que otros jóvenes también impulsaron distintas iniciativas para poder costear el viaje.

Jóvenes y familias comparten encuentros en el santuario.

Una preparación que va más allá de lo económico

El viaje no solo demandó juntar fondos. Desde que supieron que podrían asistir, los integrantes de Acción Católica comenzaron una preparación espiritual durante sus encuentros habituales, con espacios de formación, reflexión y oración.

"Preparamos nuestros corazones desde que nos enteramos de una manera muy especial, porque es algo que no vivimos muy seguido, que un Papa nos visite. En nuestras reuniones mismas de la Acción nos hemos ido preparando con formación, con espiritualidad, también rezando. Cada uno en su corazón lo ha ido viviendo de una manera distinta", sostuvo la joven.

13. El compañerismo y la esperanza acompañan el camino hacia Córdoba.

Entre quienes viajarán hay adolescentes desde los 15 años y jóvenes mayores. Algunos irán junto a sus familiares, mientras que otros compartirán el trayecto con amigos o integrantes de la parroquia. Luján, por ejemplo, viajará con su hermano y sus amistades.

El legado de Francisco y el encuentro con León XIV

Para Salas, la expectativa también está atravesada por el mensaje que Francisco dejó a las nuevas generaciones. "Yo creo que el Papa Francisco nos dejó un legado a los jóvenes haciéndolos parte de la Iglesia, siendo de esta Iglesia viva, en movimiento con alegría", reflexionó. En su mirada, León XIV continúa ese camino de participación y cercanía con la juventud.

La salida de la delegación está prevista desde la parroquia de Santa Lucía el lunes 9 de noviembre. En Córdoba participarán de la misa y de otras actividades vinculadas con la visita del Pontífice, antes de emprender el regreso a San Juan, previsto para el miércoles 11 por la mañana.

Entre ventas después de misa, sorteos, reuniones y oraciones, los ocho jóvenes se acercan a un encuentro que esperan recordar durante toda su vida. Lo que comenzó como una ilusión compartida se convirtió, con la ayuda de la comunidad, en un viaje posible.