La expectativa ya se siente en el Autódromo El Zonda – Eduardo Copello. Fanáticos sanjuaninos comenzaron a acercarse este viernes para ser parte de una jornada especial que tendrá como protagonista a Henry Martín, uno de los pilotos más reconocidos del automovilismo provincial y que será homenajeado durante la llegada del TC2000 a San Juan.

La actividad de este viernes tendrá uno de los momentos más esperados a partir de las 19.30, cuando se realice “El Zonda Iluminado”, una propuesta pensada para acercar a los grandes referentes del automovilismo al público.

El histórico autódromo sanjuanino vuelve a recibir al público en una jornada especial.

Durante el encuentro estarán presentes Henry Martín y Fabián Flaqué, junto a Matías Rossi y Gabriel Ponce de León. Los fanáticos podrán escuchar anécdotas, tomarse fotografías con los pilotos y obtener autógrafos en una previa que buscará recuperar parte de la mística del histórico circuito sanjuanino.

El Zonda se prepara para una noche de motores, recuerdos y homenaje.

Sin embargo, uno de los grandes atractivos llegará a las 20.15. A esa hora, los pilotos subirán a sus autos y realizarán giros por el trazado con el autódromo especialmente iluminado para la ocasión.

La posibilidad de observar autos de competición recorriendo El Zonda durante la noche será una de las postales más particulares del regreso de la actividad nacional al circuito de Rivadavia.

Amigos y fanáticos se acercaron juntos a El Zonda para disfrutar de la jornada.

El evento será la antesala de un fin de semana cargado de automovilismo. El Zonda volverá a recibir categorías nacionales con la presencia del TC2000, Top Race y Fiat Competizione.

Además de Henry Martín, habrá una importante representación sanjuanina en pista. Entre los pilotos locales que participarán aparecen Fabián Flaqué, Joaquín Naranjo, Nicolás Peralta, Gabriel Da Rold y Ulises Campillay.

Los fanáticos más pequeños comenzaron a darle clima a la previa en El Zonda.

La fecha cuenta con el apoyo del Gobierno de San Juan y marcará una nueva apertura del tradicional autódromo para una competencia de alcance nacional.

El homenaje a Henry Martín será uno de los ejes principales de la jornada, pero también funcionará como punto de encuentro entre distintas generaciones de fanáticos del deporte motor que volverán a reunirse en uno de los escenarios más emblemáticos del automovilismo argentino.