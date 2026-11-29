La sansevieria, también conocida como lengua de suegra, es una de las plantas más elegidas para decorar interiores por su resistencia y sus pocos requerimientos de mantenimiento. Sin embargo, para favorecer su crecimiento y aumentar las posibilidades de que florezca, es importante prestar atención a la iluminación durante diciembre.

De acuerdo con recomendaciones de jardinería, esta especie necesita entre seis y ocho horas de luz natural indirecta por día. Una buena iluminación ayuda a mantener sus hojas saludables y puede favorecer el desarrollo de una vara floral, aunque la floración también depende de la madurez de la planta y de otros cuidados.

Dónde ubicar la lengua de suegra en diciembre

Una de las opciones recomendadas es colocar la maceta cerca de una ventana orientada al este, donde pueda recibir claridad durante las primeras horas del día. También puede ubicarse en un ambiente luminoso, siempre que no quede expuesta al sol directo más intenso de la tarde.

Durante diciembre, los días son más largos y la radiación solar aumenta. Por eso, es importante evitar que los rayos incidan directamente sobre las hojas durante las horas de mayor calor, ya que pueden provocar manchas y quemaduras.

Otros cuidados para favorecer su crecimiento

Además de la luz, el riego es fundamental. La sansevieria almacena agua en sus hojas, por lo que no necesita que la tierra permanezca húmeda. Lo recomendable es comprobar que el sustrato esté seco antes de volver a regar.

También conviene utilizar una maceta con agujeros de drenaje y un sustrato liviano que permita eliminar el exceso de agua. El encharcamiento puede dañar las raíces y provocar que se pudran.

Con una ubicación adecuada, riegos moderados y buen drenaje, la lengua de suegra puede mantenerse saludable durante los meses de calor. La floración no está garantizada, pero ofrecerle las condiciones apropiadas ayuda a favorecer su desarrollo.