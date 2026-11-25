Desde este miércoles 25 de noviembre, la comunidad de Mogna, en el departamento Jáchal, la comunidad de fieles celebran la Novena en honor a Santa Bárbara, una de las manifestaciones de fe más tradicionales y convocantes de la provincia. Durante diez días, fieles, promesantes y visitantes participarán de las distintas actividades previstas en el Santuario de la localidad.

Las celebraciones patronales de este año se desarrollan bajo el lema "Somos un pueblo que camina, anuncia y sirve", una consigna que busca fortalecer la vida comunitaria y la devoción popular en el norte sanjuanino.

Cómo será el cronograma de la Novena

Desde la organización del Santuario Santa Bárbara informaron que la Novena se extenderá desde el 25 de noviembre hasta el 3 de diciembre. Durante esos días, a las 20:30, se realizará el rezo del Santo Rosario y posteriormente la celebración de la Santa Misa en el templo de Mogna. La jornada central tendrá lugar el viernes 4 de diciembre, cuando se espera la mayor concurrencia de peregrinos.

El cronograma previsto para el 4 de diciembre contempla tres celebraciones religiosas:

9 hs.: primera Santa Misa.



11 hs.: segunda Santa Misa para peregrinos.



17 hs.: misa central y posterior procesión con la imagen de Santa Bárbara por las calles de Mogna.

La tradicional procesión constituye uno de los momentos más significativos de la festividad y reúne cada año a miles de devotos provenientes de distintos departamentos sanjuaninos y provincias vecinas.

Recomendaciones

Debido a las altas temperaturas características de la época y a las particularidades de la zona, la organización emitió una serie de recomendaciones para los asistentes. Entre ellas, aconsejan llevar abundante agua potable, protector solar, gorra y calzado cómodo, especialmente para quienes participen de las celebraciones al aire libre.

Además, sugieren verificar el estado mecánico de los vehículos antes de emprender viaje, prever combustible suficiente y circular con precaución por los caminos de acceso a la localidad. También recomiendan contar con dinero en efectivo, ya que la señal telefónica y de internet puede registrar interrupciones que dificulten el uso de billeteras virtuales o tarjetas. Por último, solicitaron colaborar con la limpieza del santuario y de los espacios públicos, utilizando los recipientes habilitados para residuos o retirando los desechos al finalizar la visita.

Una tradición que reúne fe y cultura

La festividad de Santa Bárbara se consolidó a lo largo de los años como uno de los encuentros religiosos más importantes de San Juan. La celebración no solo convoca a miles de creyentes, sino que también forma parte de la identidad histórica y cultural de Mogna, manteniendo viva una tradición que atraviesa generaciones.