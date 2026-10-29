La búsqueda de José y Leo, los hermanos de 10 y 12 años que habían desaparecido el domingo pasado en Santa Cruz, terminó con el hallazgo de ambos cuerpos. Los niños habían sido arrastrados por la corriente del río Gallegos, en el sector de Palermo Aike, y eran buscados desde hacía cinco días por equipos de rescate provinciales y nacionales.

El primer cuerpo fue divisado desde un helicóptero durante los sobrevuelos realizados este jueves 29 de octubre. Horas más tarde, personal de rastrillaje de la Policía de Santa Cruz encontró el segundo cuerpo en cercanías de un puente, según informó el Gobierno provincial.

El operativo se desplegó en el sector conocido como La Toma, sobre la Ruta Nacional 40, a unos 35 kilómetros de Río Gallegos. Las tareas incluyeron rastrillajes terrestres, recorridos aéreos y búsquedas subacuáticas en una zona donde la fuerza de la corriente y las condiciones del agua dificultaron el trabajo de los rescatistas.

Cómo fue la desaparición de los hermanos

El episodio ocurrió el domingo 25 de octubre, cuando los dos niños se encontraban junto a otros dos hermanos, de 14 y 15 años, en las inmediaciones del río.

De acuerdo con las primeras reconstrucciones, los menores estaban jugando en el agua cuando fueron arrastrados por la corriente. Los adolescentes que los acompañaban lograron salir, pero perdieron de vista a los niños.

El aviso al servicio de emergencias 911 ingresó alrededor de las 16 y, desde entonces, se puso en marcha un operativo para dar con su paradero.

La búsqueda movilizó a efectivos de la Policía de Santa Cruz, Bomberos, Prefectura Naval Argentina, Gendarmería Nacional y especialistas de distintas áreas. También se incorporaron buzos y recursos aéreos para ampliar el área de rastreo.

Las dificultades del operativo de búsqueda

Durante los primeros días, las tareas estuvieron condicionadas por la corriente, las bajas temperaturas y la escasa visibilidad bajo el agua, provocada por los sedimentos.

Los investigadores también recopilaron testimonios para precisar el lugar donde los hermanos habían sido vistos por última vez. Esa información permitió delimitar sectores específicos del río y concentrar allí los esfuerzos de los equipos de rescate.

La incorporación de un helicóptero permitió realizar sobrevuelos para observar zonas del cauce y orientar las tareas en tierra. Fue durante uno de esos recorridos que se divisó el primer cuerpo.

Posteriormente, una patrulla de rastrillaje encontró al segundo niño cerca de un puente, lo que permitió cerrar la búsqueda de ambos menores.

Asistencia a la familia

Durante el operativo, personal de Salud y profesionales de la psicología permanecieron en la zona para brindar asistencia y contención a los familiares, que siguieron de cerca las tareas desde el inicio.

El gobernador de Santa Cruz, Claudio Vidal, expresó su pesar por la tragedia y agradeció a los equipos de rescate, las fuerzas de seguridad y los vecinos que colaboraron durante los días de búsqueda.

El caso generó conmoción en Río Gallegos, donde los dos hermanos eran conocidos por su vínculo con el club Talleres.