Una discusión entre vecinos por el volumen de la música terminó en un crimen en Villa Guillermina, al norte de Santa Fe. Un hombre de 40 años fue asesinado a tiros durante la madrugada del viernes y el ataque quedó registrado en un video filmado por un testigo. Por el homicidio fue detenido un farmacéutico de 62 años, acusado de dispararle en reiteradas oportunidades.

La víctima fue identificada como Elbio Ismael Geiser, quien trabajaba como carnicero en la localidad. El principal sospechoso es Leandro Hipólito Pezz, propietario de una farmacia ubicada a pocos metros del comercio de la víctima.

El episodio ocurrió alrededor de las 4:30, en inmediaciones de las calles San Martín y Rosario. Según la reconstrucción inicial de los investigadores, el conflicto comenzó cuando el hijo del farmacéutico se acercó a reclamarle a Geiser por la música fuerte durante una reunión en la que también se consumía alcohol.

El joven le habría pedido que bajara el volumen porque no podían dormir. Sin embargo, el intercambio verbal escaló rápidamente y derivó en una discusión con insultos y acusaciones cruzadas.

En ese contexto intervino Pezz, quien se retiró del lugar en su camioneta. De acuerdo con la investigación, minutos después regresó armado y se dirigió hacia su vecino.

El ataque quedó registrado en un video

Las imágenes grabadas por un testigo permitieron reconstruir la secuencia del homicidio. Según la información difundida por medios santafesinos, el farmacéutico regresó con una escopeta y un arma corta.

A pocos metros de Geiser, efectuó un primer disparo que impactó en el cuerpo de la víctima. Herido, el carnicero intentó refugiarse dentro de una camioneta, pero el acusado se acercó al vehículo y volvió a disparar.

La secuencia terminó con la muerte de Geiser en plena vía pública, antes de que pudiera recibir asistencia médica.

Después del ataque, un testigo se presentó en la Comisaría de Villa Guillermina para alertar sobre la presencia de una persona baleada. Cuando los efectivos llegaron al lugar, encontraron el cuerpo sobre el asfalto y varias vainas servidas.

Por disposición judicial, los restos fueron trasladados a la morgue de Reconquista para la realización de la autopsia.

Detuvieron al farmacéutico y secuestraron armas

En las primeras horas posteriores al crimen, la Policía detuvo al farmacéutico y a su hijo. Sin embargo, luego de las primeras actuaciones judiciales, se dispuso que el joven recuperara la libertad y que Pezz permaneciera detenido.

Durante un allanamiento en una vivienda vinculada con el principal sospechoso, los investigadores secuestraron cuatro armas: dos pistolas Bersa de calibres 22 y 9 milímetros, una escopeta de doble caño y un rifle de aire comprimido. También incautaron municiones y una camioneta Toyota Hilux que habría sido utilizada durante el episodio.

La causa quedó en manos del Ministerio Público de la Acusación de Santa Fe, que busca determinar las circunstancias del homicidio y establecer las responsabilidades penales del detenido.