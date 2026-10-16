Un productor agropecuario de 70 años murió ahogado mientras intentaba rescatar a uno de sus animales en medio de las inundaciones que afectan al norte de Santa Fe. La tragedia ocurrió el jueves 15 de octubre en una zona rural de Villa Ocampo, cuando el hombre ingresó a una laguna para recuperar una vaca que se había apartado del ganado que trasladaban hacia terrenos más elevados.

La víctima fue identificada como Jorge Eliezer Hardy, domiciliado en esa localidad santafesina. El accidente se produjo en la laguna El Víbora, ubicada dentro del campo Mian, a unos 15 kilómetros del casco urbano de Villa Ocampo, en una región afectada por el avance del agua debido a la creciente del río Paraná.

De acuerdo con la reconstrucción realizada a partir de los testimonios de sus compañeros, Hardy participaba de un operativo de arreo para trasladar los animales hacia sectores más seguros. Sin embargo, durante el recorrido, una vaca se desvió del grupo y comenzó a dirigirse hacia la laguna.

Ante esta situación, el productor ingresó al agua con la intención de hacer regresar al animal. Fue entonces cuando desapareció repentinamente de la superficie, lo que provocó la desesperación de quienes lo acompañaban.

Sus compañeros intentaron rescatarlo, pero ya estaba sin vida

Al advertir que Hardy no salía del agua, sus compañeros comenzaron a buscarlo y lograron retirarlo de la laguna pocos minutos después. Sin embargo, el hombre ya no presentaba signos vitales.

El hecho fue denunciado alrededor de las 12.40 del jueves, cuando un llamado al 911 alertó sobre una persona ahogada en la zona rural de Villa Ocampo.

Personal de la Comisaría 4ª acudió al lugar y constató lo sucedido. También intervinieron Bomberos Voluntarios, efectivos de Criminalística y un médico policial, quienes realizaron las actuaciones correspondientes.

Tras examinar el cuerpo, el profesional médico determinó que la causa del fallecimiento fue asfixia por inmersión y confirmó que no presentaba signos de violencia.

La investigación quedó a cargo del fiscal Leandro Arraga, del Ministerio Público de la Acusación (MPA). Debido a los resultados de las primeras pericias, las autoridades dispusieron que no se realizara una autopsia y autorizaron la entrega del cuerpo a sus familiares.

La creciente del río Paraná complica la actividad ganadera

La tragedia ocurrió en medio de una situación complicada para los productores rurales del norte santafesino, donde la crecida del río Paraná provoca anegamientos en campos, islas y zonas bajas.

El avance del agua obliga a los trabajadores a trasladar grandes cantidades de ganado hacia terrenos elevados para evitar pérdidas de animales.

En distintos sectores de la provincia, los productores mantienen operativos de evacuación de hacienda, mientras crece la preocupación por la velocidad con la que aumenta el nivel del agua.

La muerte de Hardy fue señalada como la primera víctima fatal vinculada a las inundaciones asociadas al fenómeno de El Niño en la región. El episodio volvió a poner en evidencia los riesgos que enfrentan los trabajadores rurales durante las tareas de rescate de animales en campos afectados por la creciente.