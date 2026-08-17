Una investigación científica que analizó el perfil epidemiológico en la región agroindustrial de la provincia de Santa Fe concluyó que las mujeres que habitan en localidades rurales expuestas a pulverizaciones de plaguicidas agrícolas presentan un incremento crítico en las tasas de abortos espontáneos y en la incidencia de hipotiroidismo.

El trabajo, titulado «Abortos espontáneos e hipotiroidismo en poblaciones rurales argentinas rodeadas de cultivos pulverizados con plaguicidas», fue publicado en la Revista de Salud Pública de la Universidad Nacional de Córdoba (UNC). El informe confirma que la exposición sostenida a fumigaciones terrestres y aéreas impacta de manera directa en la salud reproductiva y endócrina de las comunidades expuestas.

Duplicación de tasas

El estudio relevó datos entre 2008 y 2018, abarcando a 6.497 mujeres de entre 18 y 70 años distribuidas en nueve localidades rurales. La mayoría de las personas censadas residía a una distancia de entre cero y 400 metros de los terrenos agrícolas pulverizados.

Entre las principales cifras del relevamiento se destacan:

Aumento de abortos espontáneos e hipotiroidismo: Durante el decenio analizado, las tasas de pérdida gestacional en el primer trimestre aumentaron 2,4 veces, mientras que los casos de hipotiroidismo se incrementaron 2,5 veces en comparación con la media habitual.

Registro de gestaciones: Sobre un total de 2.870 embarazos registrados en el período, 2.500 (87%) derivaron en nacimientos y 369 (13%) en pérdidas gestacionales (285 en el primer trimestre, 59 en el segundo y 25 en el tercero).

Vinculación entre patologías: Las mujeres diagnosticadas con hipotiroidismo mostraron un 40% más de posibilidades de sufrir un aborto espontáneo en el primer trimestre en comparación con aquellas que no padecen la enfermedad endócrina.

Campamentos sanitarios

Los datos se recolectaron en el marco de los campamentos sanitarios de la Práctica Final de la carrera de Medicina de la Universidad Nacional de Rosario (UNR).

Damián Verzeñassi, director del Instituto de Salud Socioambiental de la UNR y coautor de la publicación, enfatizó: "El estudio pone en evidencia el impacto negativo del agronegocio de transgénicos en la salud reproductiva de las mujeres de estas localidades. Es un complemento del trabajo de 2023 donde demostramos una mayor incidencia de cáncer y mortalidad. Existe un patrón de daño definido que ya no hay forma de negar".

El equipo de investigadores se completó con la participación de Facundo Fernández (UNR), Daniela Madanes (Universidad de Buenos Aires), María Agustina Etchegoyen (Universidad Nacional de Mar del Plata), Alejandro Vallini (UNR) y Guillermo E. Hough (Comisión de Investigaciones Científicas de la Provincia de Buenos Aires).



