Argentina avanza con la construcción de un nuevo puente de 1.324 metros sobre el río Salado que conectará las ciudades de Santa Fe y Santo Tomé. La obra alcanzó aproximadamente un 67% de ejecución y la Provincia proyecta finalizarla en abril de 2027, aunque el cronograma dependerá de las condiciones climáticas.

Se trata actualmente del puente en construcción más extenso de Argentina. El proyecto busca sumar una segunda conexión entre ambas ciudades y aliviar el tránsito del actual Puente Carretero, por donde circulan diariamente miles de vehículos.

Un puente de más de 1.300 metros

La nueva estructura tendrá 1.324 metros de longitud y atravesará tanto el cauce del río Salado como parte de su valle de inundación. En agosto, cuando la obra registraba un 55% de avance, el Gobierno de Santa Fe informó que el proyecto contemplaba decenas de vanos, pilotes, columnas, cabezales y más de 200 vigas para sostener el viaducto.

Uno de los últimos hitos ocurrió en septiembre, cuando se completó la colocación de los pilotes que sostienen la estructura. El ministro de Obras Públicas de Santa Fe, Lisandro Enrico, señaló que con esa tarea quedó finalizada la infraestructura inferior del puente, mientras continúan los trabajos sobre la parte superior y los accesos.

La construcción atraviesa uno de sus desafíos principales justamente sobre el río Salado. Durante los meses anteriores, el nivel del agua condicionó las tareas en el cauce activo y obligó a organizar los trabajos de acuerdo con las condiciones hídricas.

Cuándo estará listo

La previsión actual apunta a abril de 2027. Enrico explicó que el plazo podría modificarse si durante los próximos meses se registran períodos prolongados de lluvias que impidan realizar determinadas tareas, especialmente las vinculadas con el hormigonado.

La obra es financiada íntegramente por el Gobierno de Santa Fe. En agosto, las autoridades provinciales informaron una inversión cercana a los $40.000 millones.

Una vez habilitada, la nueva conexión tendrá dos carriles destinados al tránsito hacia Santa Fe, mientras que el actual Puente Carretero quedará destinado principalmente a la circulación en dirección a Santo Tomé.

El proyecto también incluye nuevas calzadas de acceso, iluminación, veredas, bicisendas, obras de drenaje y modificaciones en la circulación urbana de ambas cabeceras. La Provincia estima que la nueva infraestructura permitirá agilizar el movimiento diario entre dos ciudades fuertemente vinculadas por actividades laborales, educativas y comerciales.