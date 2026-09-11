Lionel Messi tendrá un nuevo homenaje en la provincia que lo vio nacer. El Concejo Municipal de Santa Fe aprobó por unanimidad la creación del “Paseo Costanera Lionel Messi”, que estará ubicado sobre la Costanera Este de la capital provincial y será presentado como el primero de estas características en el mundo dedicado al histórico capitán de la Selección Argentina.

La iniciativa fue impulsada por la concejala Ana Cantiani y contempla un recorrido de aproximadamente 1.500 metros frente a la Laguna Setúbal. La nueva denominación alcanzará desde el extremo sur de la avenida Alicia Moreau de Justo hasta la barranca que marca el límite norte de la avenida Néstor Kirchner.

El homenaje no quedará limitado únicamente a una avenida. Dentro del denominado Paseo Costanera Lionel Messi estarán incluidas las calzadas, veredas, playas y espacios verdes que forman parte de la zona costera. Uno de los grandes protagonistas del paisaje será el tradicional Puente Colgante, una de las postales más reconocidas de la ciudad de Santa Fe.

Una escultura para homenajear a Messi

La ordenanza también habilita al Municipio a gestionar la instalación de una escultura u otra intervención artística relacionada con Messi. Para avanzar con esa obra se podrá recurrir a acuerdos con el sector privado, ya que el proyecto establece que el homenaje artístico no deberá representar un gasto para las arcas municipales.

La impulsora de la iniciativa destacó que la intención es vincular para siempre el nombre del futbolista rosarino con uno de los sitios turísticos más emblemáticos de la capital santafesina.

Cantiani definió la propuesta como “la primera Costanera Lionel Messi del mundo” y sostuvo que representa un reconocimiento que va más allá de lo deportivo. También destacó valores asociados a la trayectoria del futbolista, como el esfuerzo y la perseverancia.

La aprobación convierte así a uno de los principales paseos de Santa Fe en un nuevo punto de homenaje a Messi, cuya figura mantiene una fuerte identificación con la provincia donde nació y comenzó su historia con el fútbol antes de convertirse en una de las máximas figuras del deporte mundial.