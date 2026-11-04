Dos jóvenes de 19 y 23 años fueron aprehendidos durante la madrugada de este martes en Santa Lucía, luego de que una joven de 18 años denunciara que le arrebataron un bolso, un teléfono celular y otros elementos en la vía pública. El procedimiento quedó a disposición de la UFI Flagrancia, que ordenó iniciar el proceso especial.

El hecho ocurrió alrededor de la 1.50, en calle Colón, antes de llegar a Lima. Según la información policial, efectivos de la Unidad Operativa Barrio Balcarce realizaban recorridas preventivas por su jurisdicción cuando recibieron una comisión del operador de turno de Trueno Halcón para que se dirigiera hasta esa zona, donde se había registrado el presunto arrebato.

Al llegar, los uniformados entrevistaron a la damnificada, de 18 años. La joven manifestó que dos sujetos la interceptaron y le sustrajeron un bolso negro, un teléfono celular y otros elementos personales.

A partir de los datos aportados por la víctima y las características de los sospechosos, los efectivos realizaron un procedimiento en las inmediaciones que permitió aprehender a dos jóvenes. Los detenidos fueron identificados como Valentín Ruiz Palacio, de 19 años, y Kevin Sebastián Benítez, de 23, ambos con domicilio en el departamento Santa Lucía.

Luego de concretar las aprehensiones, el personal policial se comunicó con la Base del Sistema Acusatorio para informar lo sucedido. A raíz de esa comunicación, intervino el ayudante fiscal Juan Martín Mattar, quien se presentó en el lugar y dio inicio al procedimiento especial de Flagrancia. La causa quedó caratulada como robo simple.

Tras las actuaciones iniciales, los dos aprehendidos quedaron alojados en la Comisaría 5ª, donde fueron recibidos por el oficial subinspector Agustín Tortoza, mientras continuó el trámite judicial correspondiente.

La investigación quedó bajo la órbita de la UFI Flagrancia, que deberá avanzar con las medidas procesales para establecer las responsabilidades de los dos jóvenes en el episodio denunciado.