Un fuerte accidente de tránsito se registró este domingo por la tarde en Santa Lucía y dejó a un motociclista gravemente herido. El siniestro ocurrió en la zona de avenida Libertador y el lateral de Circunvalación, en dirección hacia el este.

En el hecho estuvieron involucrados un Fiat Uno Way, un Mercedes-Benz y una motocicleta.

De acuerdo con las primeras informaciones, tanto el Fiat Uno como el Mercedes-Benz circulaban por avenida Libertador y, al llegar a la intersección con el lateral de Circunvalación, se produjo el impacto. Por su parte, la motocicleta avanzaba de sur a norte.

El impacto en el auto tras chocar al hombre. (Foto Gabriel Flores / DIARIO HUARPE)

El motociclista fue trasladado de urgencia

Como consecuencia del violento choque, el conductor de la motocicleta sufrió heridas de gravedad y debió ser trasladado de urgencia para recibir atención médica.

Se presume que no iba con casco. (Foto Gabriel Flores / DIARIO HUARPE)

Según las primeras versiones conocidas en el lugar, el motociclista habría sido despedido y terminó impactando contra el parabrisas del Mercedes-Benz.

Además, se indicó que no llevaba colocado el casco al momento del siniestro. El elemento de protección habría salido despedido como consecuencia del impacto y terminó en medio de la calzada.

Los ocupantes de los autos no fueron hospitalizados

A diferencia del conductor de la moto, los ocupantes del Fiat Uno Way y del Mercedes-Benz no tuvieron que ser trasladados luego del accidente.

Personal de emergencia y efectivos policiales trabajaron en la zona para asistir a los involucrados y realizar las primeras actuaciones correspondientes.

Por el momento, las circunstancias exactas que provocaron el choque todavía son materia de investigación y deberán determinarse a partir de las pericias realizadas en el lugar.