La Municipalidad de Santa Lucía inauguró un nuevo polideportivo multiuso en el Club Nacional, ubicado sobre calle 12 de Octubre, y entregó equipamiento para fortalecer las actividades deportivas de la institución. El espacio permitirá que niños y jóvenes del club y de los barrios cercanos practiquen disciplinas como básquet, fútbol, vóley y handball.

El acto fue encabezado por el intendente Juan José Orrego, acompañado por el ministro de Familia y Desarrollo Humano, Carlos Platero, diputados, concejales, autoridades municipales y de la Secretaría de Deportes provincial. También participaron el presidente del Club Nacional, José Yacanto, integrantes de la dirigencia y vecinos de la zona.

Un nuevo espacio para el deporte

Durante la inauguración, las autoridades del club agradecieron al municipio por el trabajo realizado y por hacer posible la construcción del polideportivo. Destacaron que la obra representa una oportunidad para fortalecer el desarrollo deportivo y social de la institución.

Orrego señaló que la construcción fue posible mediante el trabajo conjunto con la dirigencia del club. "Hemos trabajado junto a la directiva, que nos dio la confianza para poder intervenir en la institución y construir este polideportivo, que será un espacio para los niños de la zona", expresó.

Además, el intendente remarcó la importancia de acompañar a las instituciones deportivas del departamento. "Hay que fortalecer las instituciones del departamento, siempre mirando hacia el futuro", sostuvo.

Entregaron camisetas y elementos deportivos

En el marco de la inauguración, la Municipalidad de Santa Lucía y la Secretaría de Deportes de la Provincia realizaron una entrega de materiales para acompañar las actividades del Club Nacional. La institución recibió juegos de camisetas, elementos para el entrenamiento de fútbol y pelotas de fútbol, vóley, básquet y handball.

El equipamiento permitirá fortalecer las prácticas de las distintas disciplinas y brindar mejores herramientas a los niños y jóvenes que participan de las actividades deportivas. La entrega se realizó como parte de las acciones de acompañamiento a las instituciones del departamento.

También realizaron mejoras en la cancha de fútbol

Orrego explicó que los trabajos en el Club Nacional no se limitaron a la construcción del nuevo polideportivo, sino que también incluyeron mejoras en la cancha de fútbol once. De esta manera, se ampliaron las posibilidades de uso de las instalaciones de la institución.

Finalmente, el intendente agradeció el acompañamiento de los vecinos de calle 12 de Octubre y destacó las obras que se vienen desarrollando en ese sector de Santa Lucía. La inauguración y la entrega de materiales forman parte del trabajo municipal para acompañar a los clubes y generar mejores condiciones para la práctica deportiva y la integración comunitaria.

Galería de fotos