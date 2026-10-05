Dos jóvenes fueron detenidos en Santa Lucía luego de ser sorprendidos cuando salían de una vivienda con varios elementos en una bolsa. El procedimiento se produjo después de un aviso al Cisem 911 y permitió recuperar objetos que habían sido sustraídos del domicilio.

El hecho ocurrió en una vivienda ubicada en calle Balcarce al 300 sur, donde reside una mujer de 62 años que resultó damnificada. La investigación quedó bajo intervención de la UFI Flagrancia y fue caratulada como “hurto en grado de tentativa y violación de domicilio”.

De acuerdo con la información policial, personal de la Unidad Operativa Barrio Balcarce fue comisionado por el operador del Cisem hasta el domicilio, luego de que se alertara sobre la presencia de dos hombres que habían sido observados cuando salían de la propiedad con distintos elementos dentro de una bolsa.

Los efectivos recibieron las características de los sospechosos y comenzaron un recorrido por las inmediaciones para intentar localizarlos. La búsqueda permitió encontrar a dos hombres en calle Hugo Wast, en Villa Don Arturo, Santa Lucía.

Los policías con ayuda de registros de cámaras de seguridad advertieron que los dos hombres encontrados coincidían con las características de quienes habían sido vistos momentos antes saliendo del domicilio de calle Balcarce.

Ante esa situación, los efectivos procedieron a la aprehensión de ambos sospechosos. Fueron identificados como Rodrigo Alejandro Carrizo, de 23 años, domiciliado en Villa Don Arturo, y Marcelo Gastón Verón, de 21 años, con domicilio en Villa 12 de Octubre, ambos de Santa Lucía.

Durante el procedimiento fueron secuestrados varios elementos de cocina que quedaron incorporados a la investigación como parte de la evidencia del hecho.

El operativo estuvo a cargo del cabo Walter Cortez y el cabo primero Fabricio Varela, ambos integrantes de la Unidad Operativa Barrio Balcarce. Tras concretarse las aprehensiones, se dio intervención a la UFI Flagrancia.

Al lugar se presentó el ayudante fiscal Bruno Santiago, quien tomó conocimiento de las circunstancias del procedimiento y dispuso que se iniciara el procedimiento especial de Flagrancia contra los dos jóvenes.

De esta manera, Carrizo y Verón quedaron vinculados a una causa por hurto en grado de tentativa y violación de domicilio, mientras que los elementos secuestrados y los registros fílmicos aportados por un vecino quedaron incorporados como parte de las actuaciones judiciales.