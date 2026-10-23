Personal del Departamento Drogas Ilegales realizó un allanamiento en una villa ubicada en inmediaciones de avenida Libertador y calle 12 de Octubre, en Santa Lucía, donde secuestró 450 envoltorios de cocaína, dinero en efectivo, teléfonos celulares, balanzas y vehículos. El procedimiento terminó con un hombre detenido y una mujer bajo arresto domiciliario.

El operativo se llevó a cabo durante la jornada de este jueves y permitió incautar un total de 417 gramos de cocaína, distribuidos en 450 envoltorios. El hallazgo quedó incorporado a las actuaciones relacionadas con la investigación que motivó la intervención policial.

El lugar funcionaba como un almacén y allí fraccioinaban y comercializaban la droga según los investigadores.

Durante el procedimiento, los efectivos también secuestraron $2.600.000 en efectivo, tres teléfonos celulares y dos balanzas, elementos que quedaron a disposición de la investigación. Además, los uniformados encontraron distintos objetos que, según el informe preliminar, se utilizaban para el fraccionamiento de la sustancia.

Entre los bienes incautados figuran dos vehículos, un automóvil Fiat Palio y una camioneta Toyota Hilux. Ambos rodados quedaron sujetos a las medidas correspondientes dentro de las actuaciones.

El procedimiento concluyó con un hombre detenido y una mujer a quien se le dispuso el arresto domiciliario. Hasta el momento, no trascendieron las identidades de las personas involucradas ni mayores detalles sobre la causa judicial.

El secuestro de la droga fraccionada, el dinero en efectivo y los elementos utilizados para su preparación y distribución formaron parte de los resultados del allanamiento realizado por el departamento Drogas Ilegales en Santa Lucía, lugar donde funcionaba un negocio tipo almacén.

La investigación deberá establecer el origen de la sustancia, el destino de los envoltorios y la posible participación de otras personas en la actividad investigada. También se analizarán los teléfonos celulares y los demás elementos secuestrados para determinar si aportan información relevante para la causa.