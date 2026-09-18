La instancia de repechaje de UPD: Unidos por el Desafío volvió a demostrar que en este juego no alcanza con saber: también hay que elegir bien, administrar los puntos y mantener la estrategia hasta el final. Esta vez, dos cursos de Santa Lucía y Pocito se enfrentaron en una competencia que tuvo varios cambios de marcador y una definición que se mantuvo abierta hasta las últimas preguntas.

Por el equipo azul participó el Colegio Provincial de Santa Lucía Profesora Olga Aubone, con su 5to 3ra representado por Mateo Tejada y Paula Atencio. Del otro lado estuvo el Colegio Froilán Ferrero, de Pocito, con los integrantes de 5to 4ta, Lisandro Sánchez e Iris Martínez, que llegaron al estudio con el equipo naranja.

Mateo, Paula Lisandro e Iris compitieron en UPD. FOTO HUARPE.

El juego comenzó con la clásica ruleta. El equipo azul tuvo buenas respuestas en Arte e Historia, aunque Matemática le jugó una mala pasada. El equipo naranja, en cambio, acertó en Historia, Ciencia y Lengua. Con esos primeros resultados, el marcador quedó 2 a 3 a favor de Pocito.

Un marcador que cambió de dueño

El segundo bloque arrancó con Verdadero o Falso. Santa Lucía eligió Geografía y consiguió sumar tres puntos, mientras que Pocito apostó por Matemática, pero esta vez no logró sumar.

Después llegó el desafío de unir conceptos. El equipo azul eligió Deportes y consiguió dos puntos. El naranja fue por Historia y sumó tres. La diferencia seguía siendo corta y cada elección empezaba a pesar cada vez más en la competencia.

Con todo abierto, llegó el tercer bloque: el momento en el que cada punto podía cambiar completamente la historia.

En Tuti Frutti, Santa Lucía recibió la letra B y consiguió 9 puntos. Pocito tuvo la letra N y sumó 4. La remontada del equipo azul comenzaba a tomar forma.

Pero todavía faltaba la lluvia de preguntas, uno de los juegos que suele poner a prueba la rapidez, la concentración y la capacidad de responder bajo presión. Santa Lucía consiguió 10 puntos, mientras que Pocito sumó 13.

La última parte volvió a dejar en claro que en UPD ningún marcador está cerrado hasta que termina el juego. Después de tres bloques, distintas materias, elecciones estratégicas y una remontada construida punto a punto, el resultado quedó definido.

El marcador final fue 26 a 23. Así, el Colegio Provincial de Santa Lucía Profesora Olga Aubone, 5to 3ra, pasó de ronda en la instancia de repechaje, después de conseguir una diferencia de tres puntos frente al Colegio Froilán Ferrero de Pocito.

Una nueva batalla de UPD que dejó una enseñanza clara: en el repechaje, cada punto cuenta, pero elegir dónde buscarlo puede ser todavía más importante.

Dónde verlo

UPD se emite de lunes a viernes de 18:30 a 19:30 horas, por HUARPE TV (19.2 TDA) y plataformas digitales, con conducción de Mari Leiva y Lito García.