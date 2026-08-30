Cada 30 de agosto se celebra el Día de Santa Rosa de Lima, una de las figuras religiosas más importantes de América Latina y la primera santa canonizada del continente. La fecha está vinculada con la historia de Isabel Flores de Oliva, la religiosa peruana que murió en 1617 y fue canonizada en 1671 por el papa Clemente X.

Su figura trascendió la tradición religiosa y quedó fuertemente relacionada con un fenómeno meteorológico que, año tras año, despierta la atención en Argentina: la Tormenta de Santa Rosa.

La tradición popular sostiene que alrededor del 30 de agosto suele producirse una tormenta importante. Sin embargo, desde el punto de vista meteorológico, no existe una tormenta que necesariamente deba ocurrir en esa fecha. La coincidencia responde a que hacia el final del invierno comienzan a generarse condiciones favorables para el ingreso de aire más cálido y húmedo y su encuentro con masas de aire frío.

Quién fue Santa Rosa de Lima

Santa Rosa de Lima nació como Isabel Flores de Oliva en Lima, Perú, en 1586. Desde muy joven se destacó por su profunda fe, su vida austera y su dedicación a las personas necesitadas.

Con el tiempo adoptó el nombre religioso de Rosa de Santa María y se incorporó a la Tercera Orden de Santo Domingo, donde llevó adelante una vida dedicada a la oración, la penitencia y las obras de caridad.

Murió en 1617, a los 31 años. Su fama de santidad se extendió rápidamente después de su muerte y comenzó un proceso que culminaría décadas más tarde con su canonización.

En 1671, el papa Clemente X la canonizó y la convirtió en la primera santa nacida en América reconocida oficialmente por la Iglesia Católica.

¿Por qué se celebra el 30 de agosto?

La fecha de celebración quedó establecida en relación con la historia de Santa Rosa y con el calendario litúrgico de la Iglesia.

Aunque la religiosa murió el 24 de agosto de 1617, su festividad quedó fijada tradicionalmente el 30 de agosto en América Latina. Con el paso del tiempo, la celebración adquirió una fuerte presencia en distintos países del continente.

En Argentina, su nombre también está profundamente incorporado a la cultura popular debido a la tradicional tormenta que suele asociarse con los últimos días de agosto.

La historia que dio origen a la Tormenta de Santa Rosa

La relación entre la santa y las tormentas se remonta a una historia ocurrida en Lima en 1615.

Según la tradición religiosa, la ciudad estaba amenazada por una expedición de corsarios neerlandeses que pretendían atacar la zona. Frente a la posibilidad de una invasión, Rosa habría comenzado a rezar para pedir protección para la ciudad.

En medio de aquella situación se desató una fuerte tormenta que, según cuenta la tradición, dificultó el avance de las embarcaciones y evitó que los invasores pudieran concretar el desembarco.

Los habitantes de Lima interpretaron aquel episodio como una intervención milagrosa de Rosa y su figura comenzó a quedar asociada con la protección de la ciudad.

Con el paso de los siglos, aquella historia religiosa terminó vinculándose con las tormentas que suelen registrarse cerca del 30 de agosto, especialmente en Argentina, Uruguay y otros países de la región.

Así nació la expresión “Tormenta de Santa Rosa”, utilizada popularmente para identificar las lluvias y tormentas que aparecen durante este período del año.

¿La tormenta ocurre realmente todos los años?

La tradición no significa que necesariamente haya una tormenta exactamente cada 30 de agosto.

De hecho, especialistas y organismos meteorológicos explican que no existe un fenómeno meteorológico específico llamado Tormenta de Santa Rosa que obligatoriamente se produzca todos los años.

Lo que sí ocurre es que el final de agosto coincide con una etapa de transición entre el invierno y la primavera. En ese período pueden encontrarse masas de aire frío provenientes del sur con aire más cálido y húmedo proveniente del norte, generando condiciones favorables para lluvias y tormentas.

Por ese motivo, una tormenta puede adelantarse, retrasarse o directamente no producirse alrededor del 30 de agosto.

Este año, de hecho, el fenómeno se adelantó en algunas zonas. En el Área Metropolitana de Buenos Aires, el frente inestable llegó durante la madrugada del jueves 27 de agosto, según había informado el Servicio Meteorológico Nacional.

La explicación científica convive así con una tradición que lleva más de cuatro siglos y que mantiene vigente el nombre de una de las figuras religiosas más importantes de América Latina.